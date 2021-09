Gobernador de Texas promete eliminar a los violadores ante polémica ley de aborto

TEXAS, ESTADOS UNIDOS.- Greg Abbott, gobernador de Texas, defendió una vez más la polémica ley de aborto de su estado que impide a las mujeres "sacarse" al bebé una vez que existen los latidos del corazón.



Además, esta ley no exceptúa a las mujeres víctimas de violación o incesto, por lo que deberán llevar su embarazo a término.



Ante esta polémica, el republicano dijo que Texas se "esforzará" por eliminar a todos los violadores de las calles.



“Dejemos algo muy claro. La violación es un crimen (...) y Texas trabajará incansablemente para asegurarse de que eliminemos a todos los violadores de las calles de Texas saliendo agresivamente y arrestándolos y procesándolos y sacándolos de las calles. El objetivo número uno en el estado de Texas es eliminar la violación por lo que ninguna mujer, ninguna persona será víctima de violación", firmó Abbott.

Asimismo, dijo que es importante brindar apoyo a las víctimas de violación a través de organizaciones apoyadas por el estado y otros. Ademáz, recalcó que el proyecto de ley no obliga a las mujeres a no abortar, simplemente permite el aborto antes de las seis semanas.



Encuestas recientes del Departamento de Justicia de Estados Unidos señalan que la mayoría de las violaciones no se denuncian a la policía, incluida una encuesta de 2019 que encontró que aproximadamente 1 de cada 3 víctimas informaron haber sido violadas o agredidas sexualmente.