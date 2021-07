Captan a enfermera fingiendo inyectar a paciente contra el coronavirus

SINALOA, MÉXICO.- Una enfermera fue captada en un centro de vacunación contra el coronavirus de Culiacán, Sinaloa, México, fingiendo inyectar a una de las pacientes.



La mujer llegó hasta el Polideportivo Juan S. Millán para aplicarse la dosis, no obstante, al revisar el video de la aplicación, se ve que la jeringa aparentemente está vacía.

VIDEO: Mujer cae de un segundo piso mientras bailaba en el balcón



“Ahí va, brazo flojo”, dice la enfermera mientras introduce la aguja a la fémina, sin embargo, no presiona el apoyo del émbolo, el cual permite empujar el líquido por el tubo para finalmente suministrar la dosis.



Lo anterior fue detectado por varios usuarios de las redes sociales, quienes no dudaron en denunciar el hecho.



"No inyectó ni un milímetro de líquido”, “¿por qué no ven lo que están a punto de ponerles?”, “la chica se irá creyéndose protegida”, “esto debería ser ya tipificado como crimen”, escribieron.



Tras la denuncia, José Jaime Montes Salas, delegado de Programas para el Desarrollo en Sinaloa, admitió lo ocurrido y calificó el hecho como un “error humano” de la enfermera.



De igual forma, Montes Salas, aseguró que el hecho se corrigió y aplicó una segunda inyección con el líquido contra coronavirus.









Culiacán, Sinaloa.



¿Otra enfermera tan cansada que no se dio cuenta de que la jeringa no tenía la vacuna? ¿O ahora cuál es la excusa?



pic.twitter.com/IEXweg89pe — Lalo Garrido (@Lalogale) July 27, 2021

VIDEO: El aterrador derrumbe de una montaña que dejó nueve muertos en India