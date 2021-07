Primera dama de Haití fue ingresada en estado crítico al Jackson Memorial Hospital en Miami

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- La primera dama de Haití, Martine Moise, que resultó herida en el ataque contra su esposo Jovenel Moise, fue sacada del país y trasladada a Miami para recibir tratamiento médico, confirmó este miércoles el embajador Bocchit Edmond.



"Puedo decirles que se han hecho los arreglos necesarios desde esta mañana para trasladarla a un hospital de Miami", expresó Edmond, horas antes de que se evacuara a la esposa del asesinado presidente Jovenel Moise.

La primera dama llegó pasadas las 2:00 de la tarde al Jackson Memorial Hospital en Miami para recibir tratamiento. Su estado es crítico.





Según reportes preliminares de medios locales, "la primera dama de Haití, Martine Moise, llegó este miércoles al aeropuerto ejecutivo de Fort Lauderdale, al norte de Miami (EEUU), para recibir tratamiento luego de ser gravemente herida en el asalto en el que fue asesinado a tiros su esposo, el presidente Jovenel Moise".

El presidente de Haití, Jovenel Moise, fue asesinado y su esposa resultó herida a primera hora del miércoles en un ataque con armas de fuego en su residencia privada, un magnicidio que empeora la crisis política que sufre el país.

El primer ministro, Claude Joseph, declaró el estado de sitio y dijo estar ahora a cargo del país, e hizo un llamado a la calma mientras aseguraba que la policía y el ejército se encargan de garantizar la seguridad de la población.



Mientras la indignación y la conmoción crecían en la comunidad internacional, el aeropuerto que sirve a Puerto Príncipe fue cerrado. Testigos señalaron que la capital estaba tranquila y que no se veían fuerzas de seguridad patrullando.



"El presidente fue asesinado en su casa por extranjeros que hablaban inglés y español", informó Joseph sobre el asalto, ocurrido sobre la 1:00 PM (5:00 AM).



"Esta muerte no quedará impune", dijo en un discurso a la nación.



Moise ha gobernado por decreto Haití, el país más pobre del continente americano, después de que las elecciones legislativas previstas para 2018 se retrasaran.



Además de la crisis política, en los últimos meses han aumentado los secuestros para pedir rescate, reflejo de la creciente influencia de las bandas armadas en el país caribeño.

Haití también convive con la pobreza crónica y recurrentes desastres naturales.

The First Lady of Haiti, Martine Moise, has arrived at Jackson Memorial Hospital in Miami for treatment after being shot during her husband's assassination. She was flown to South Florida via an air ambulance. pic.twitter.com/QkIgDvLNYp