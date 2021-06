Inteligencia de EEUU sin respuestas ante el misterio de los ovnis

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Un esperado reporte del gobierno estadounidense sobre ovnis no encuentra vinculaciones con extraterrestres en 144 avistamientos de “fenómenos aéreos no identificados” u “observaciones inexplicables”, pero tampoco ofrece muchas conclusiones.



En lugar de ello, los investigadores que redactaron el reporte dado a conocer el viernes resaltaron la necesidad de una compilación mejor de lo que es visto cada vez más como una preocupación de seguridad nacional, tanto por demócratas como republicanos.



En todos los casos investigados, a excepción de uno, hay muy poca información para que los investigadores puedan caracterizar de forma general la naturaleza del incidente.



Hubo 18 casos en los que testigos vieron patrones “inusuales” de movimientos o características de vuelo de aparentes objetos, dijo el reporte, que añadió que se necesita más análisis para determinar si esos incidentes representaban una tecnología superavanzada.



El tema de los ovnis —durante mucho tiempo un terreno de la ciencia ficción y de los llamados ufólogos— ha atraído en años recientes estudios serios del Pentágono y de las agencias de inteligencia estadounidenses. La posibilidad de un adversario que esté espiando mediante el uso de tecnología desconocida ha alarmado a legisladores de los dos partidos.



El año pasado, el Congreso requirió la elaboración del reporte, que finalmente fue entregado el viernes.



Aunque su falta de conclusiones ya se había filtrado, el reporte sobre lo que el gobierno llama “fenómenos aéreos no identificados” (UAP, por sus siglas en inglés) sigue representando un hito en el estudio del tema.



Funcionarios federales que hablaron con reporteros a condición de preservar el anonimato dijeron que no había “indicios claros” de que los avistamientos estuvieran vinculados con vida extraterrestre.



Tampoco se hallaron indicios de que naciones rivales como Rusia y China posean una tecnología potencialmente desconocida relacionada con los avistamientos inexplicables.



“Está claro que necesitamos mejorar nuestra capacidad para analizar el resto de las observaciones de UAP, aunque aceptemos que existen límites a nuestra capacidad para caracterizar y entender algunas de las observaciones que tenemos”, dijo un funcionario.



El reporte fue publicado en internet y entregado a las comisiones de inteligencia de las dos cámaras del Congreso con un apéndice secreto.



Los legisladores tuvieron una charla informativa sobre la investigación. Una persona que asistió a la sesión secreta dijo a condición de anonimato que los legisladores recibieron poca información adicional a la disponible públicamente y que los únicos videos mostrados fueron los ya publicados.



El reporte lista cinco categorías potenciales, entre ellas la posibilidad de que adversarios extranjeros estén usando tecnología desconocida y eventos que ocurren naturalmente en la atmósfera.



Sólo una instancia fue caracterizada como “basura aérea” y se cree que se trató de un globo grande desinflándose. El resto de las instancias no están categorizadas por falta de información. Eso incluye tres instancias de avistamientos potenciales en videos secretos publicados en años recientes.



En los próximos tres meses, el Departamento de Defensa desarrollará una nueva estrategia para recolectar y rastrear información sobre avistamientos potenciales.



La subsecretaria de Defensa Kathleen Hicks dijo que el reporte de UAP resalta el problema de los peligros para vuelos en áreas de pruebas y sus alrededores, así como para los entrenamientos militares.



Hicks ordenó a los máximos funcionarios de inteligencia y seguridad del Pentágono establecer medios más formales para coordinar la recolección, el reporte y el análisis de información sobre UAP. El grupo también hará recomendaciones sobre seguridad en áreas de pruebas y entrenamientos.