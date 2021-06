Piden en Guatemala justicia durante sepelio de dirigente LGBTIQ+ asesinada  

CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA.- Miembros del colectivo LGBTIQ+ de Guatemala pidieron este domingo justicia en el sepelio de la activista y dirigente Andrea González, de 28 años, asesinada a balazos en un crimen que provocó repudió e indignación en diferentes sectores nacionales e internacionales.



"Este asesinato fue cruel y vil, llevamos luchando 20 años contra estos asesinatos y estamos hartos y hartas de que el Estado no emita órdenes de captura contra los asesinos contra LGBTIQ+", expresó a la AFP la directora de la organización Gente Positiva, Gabriela Dávila.



"Vamos a exigir al Ministerio Público (MP, Fiscalía) que investigue y nos dé al asesino de Andrea y si no lo hace la sociedad civil no va a descansar hasta que nos den una respuesta", afirmó.



González fue asesinada la noche del viernes en un ataque armado en el norte del centro histórico de Ciudad de Guatemala y su entierro fue privado, pero previamente el féretro fue llevado frente a la antigua sede de gobierno, el Palacio Nacional de la Cultura en el centro de la capital, para un último tributo.



Era la representante legal de la organización OTRANS Reinas de la Noche, una de las más importantes de este país centroamericano.



"Estamos despidiendo con mucho dolor a Andrea, una defensora de los derechos humanos y activista que luchó hasta el cansancio hasta el último día por una entidad reconocida trans", destacó Dávila.



Asimismo, comentó que es un claro mensaje por la caminata que se realizará este mes por el Orgullo Gay.



"Perdemos una persona fundamental en el movimiento LGBTIQ+, hoy nos toca despedirla de la manera más atróz que se pueda decir, las balas le ganaron la vida, pero no nos han ganado la verdad, la verdad siempre va a estar aquí", comentó por su parte a la AFP Stacy Velásquez del movimiento social de Mujeres Trans de Guatemala.



El crimen causó conmoción, condena y repudio en diferentes sectores nacionales e internacionales como la oficina del ombusdman local, la embajada de Estados Unidos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Oxfam internacional.



Según la sede diplomática norteamericana, González fue becaria del Programa Internacional de Liderazgo para Visitantes (IVLP, en inglés) del Departamento de Estado, también que fue colaboradora con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).



"La embajada de Estados Unidos en Guatemala respalda a las personas LGBTI+ y hace un llamado al respeto y la tolerancia para que estas personas gocen de una vida digna, de inclusión y equidad", afirmó.



