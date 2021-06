Israel: Estas fueron las tres claves de la coalición para sacar a Benjamin Netanyahu del poder

JERUSALÉN, ISTRAEL.- Tras pasar 12 años en el poder, Benjamin Netanyahu dejó este domingo de ser primer ministro de Israel, sin embargo no fue volutariamente, si no que una coalición opositora llevó al Congreso una iniciatia que fue aprobada con 60 votos a favor y 59 en contra.



Más allá de desalojar a Netanyahu del poder, tendrá el reto de poner fin a dos años de estancamiento político en ese país que ha vivido cuatro elecciones en los últimos dos años.



Nuevo gobierno

El nuevo gobierno está encabezado por el derechista Naftali Bennet, del partido Yamina, pero el verdadero motor para su conformación ha sido Yair Lapid, líder del partido de centro laico Yesh Atid.

Claves para sacar a Netanyahu

1. Una extraordinaria unión de los opuestos:



A principios de mayo, el presidente Reuven Rivlin, le encargó a Yair Lapid, el líder de la oposición en el Knéset, la formación de un nuevo gobierno y le dio de plazo hasta la medianoche del 2 de junio.



Si no lo lograba, seguiría el estancamiento político en que ha estado sumido Israel durante los últimos dos años y se presentaría la probabilidad de realizar una nueva elección, la quinta en 24 meses.



2. Habrá dos primeros ministros rotándose el cargo:



El acuerdo alcanzado por Lapid para formar el nuevo gobierno incluye un arreglo para rotar el cargo del primer ministro.



El nuevo primer ministro, Naftali Bennett, líder del partido Yamina que ganó 7 escaños en las últimas elecciones de marzo, ocupará el cargo hasta 2023.



3. Una alianza unida en sus deseos de "destronar" a Netanyahu:



Pero ¿por qué se conformó una coalición tan diversa para sacar a Netanyahu del poder?



En los últimos años el primer ministro se ha convertido en una figura sumamente controvertida, en particular, porque enfrenta un juicio por acusaciones de fraude y corrupción, que él niega y califica de "cacería política".



Durante sus 12 años en el poder, Netanyahu -quien ha sido calificado en el pasado como "el gran sobreviviente político"- supo tejer y romper alianzas a conveniencia, lo que le permitía mantenerse en el poder.



Pero mantenerse a flote de esa manera no le resultó gratis, pues con cada giro que daba iba convirtiendo en enemigos a antiguos aliados, aunque también logró por momentos convertir en socios a antiguos rivales.



Así, la oposición a su permanencia en el poder no solamente crecía en la izquierda y en el centro, sino también entre partidos de derecha como Yamina, que normalmente estarían ideológicamente alineados con el Likud.



