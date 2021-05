OPS dice que hospitales están "peligrosamente llenos" y alerta sobre riesgo del covid para adultos jóvenes

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- La OPS, oficina de las Américas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), advirtió este miércoles que los hospitales de la región están "peligrosamente llenos" de pacientes de covid-19 y alertó sobre el alza de las internaciones y muertes de adultos jóvenes.



"Los hospitales de la región están peligrosamente llenos", advirtió Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en una rueda de prensa virtual.



Etienne indicó que la semana pasada un 40% de las muertes por covid-19 en el mundo se produjeron en la región y que hay más países que nunca en Latinoamérica reportando un número superior a los 1.000 casos diarios.

VEA: Balance mundial de la pandemia de coronavirus el 5 de mayo



La directora de la OPS destacó que la región hizo un trabajo muy destacable para expandir la capacidad hospitalaria el año pasado y que países como Colombia, Panamá y República Dominicana doblaron la capacidad de camas en unidades de cuidados intensivos.



Otros países como Chile y Perú triplicaron este tipo de cupos, mientras que México y Honduras lograron casi multiplicar por cuatro esa capacidad.



La OPS realizó un estudio en 16 países y estableció que en marzo de 2020 tenían en total 61.406 camas en unidades de cuidados intensivos, con una ocupación promedio de 61% en estas alas hospitalarias. En abril de este año, el total se había expandido a 121.000, pero un 80% de estas nuevas plazas estaba ocupada.

VEA: La tragedia de ser madre de un "falso positivo" en Colombia



"Este es un promedio, algunos países tenían una tasa de ocupación de más 95% en estas unidades", alertó Etienne, quien lamentó que a pesar de lo aprendido del virus en 2020 los "esfuerzos de control no son tan estrictos y la prevención no es tan eficiente".



La doctora al frente de la OPS explicó que estas camas requieren personal especializado y los pacientes en esas unidades requieren cuidados las 24 horas.



"Esto puede no ser sostenible en el tiempo", indicó en referencia al cansancio acumulado del personal sanitario.

"Sensación de falsa seguridad"

Etienne indicó que durante gran parte de la pandemia los hospitales estuvieron llenos con personas mayores con afecciones preexistentes, y esta tendencia creó una "sensación de falsa seguridad" entre la población de menos edad.



Sin embargo, alertó, las hospitalizaciones y muertes de adultos jóvenes están aumentando a medida que la pandemia de covid-19 se acelera en la región.



"Adultos de todas las edades -incluidos los jóvenes- se están enfermando gravemente y muchos de ellos están muriendo", destacó Etienne.



La OPS indicó que en los últimos meses la tasa de hospitalización de los menores de 39 años se incrementó un 70% en Chile, y en Brasil se registró el mayor aumento de los ingresos en la población en torno a los 40 años.



Mientras que en Estados Unidos, hay más gente de 20 años hospitalizada que mayores de 70, en Brasil la tasa de mortalidad para los menores de 39 se duplicó entre diciembre y mayo último. Además, se multiplicó por cuatro para personas de 40 años y se triplicó para los de la década siguiente en el periodo señalado, precisó la experta.



Según Etienne, la población más joven que recibe cuidados hospitalarios tiene más probabilidades de sobrevivir al covid, pero advirtió a los países a que se preparen para un alza de la demanda.



"Todavía estamos en medio de una crisis en curso", alertó.