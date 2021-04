Kamala Harris pedirá a líderes prepararse para la próxima pandemia

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.-La vicepresidenta Kamala Harris expondrá ante los miembros de las Naciones Unidas el lunes que ahora es el momento para que los líderes mundiales empiecen a trabajar seriamente en torno a cómo responderán a la siguiente pandemia.



El discurso virtual, que será el segundo que Harris pronuncie ante un órgano de la ONU desde que asumió el cargo, se producirá en momentos en los que Estados Unidos avanza en su campaña de vacunación contra el covid-19 y gran parte del mundo tiene problemas para adquirir vacunas.



“Al mismo tiempo que el mundo trabaja para superar esta pandemia, también sabemos que debemos prepararnos para la próxima”, señalará Harris, de acuerdo con fragmentos del discurso que fueron obtenidos por The Associated Press. El discurso estará organizado en conjunto con Argentina, Japón, Noruega y Sudáfrica.

El gobierno del presidente Joe Biden celebrará sus 100 días en el cargo esta semana. Se tiene previsto que Biden pronuncie un discurso en el Congreso federal el miércoles y seguramente destacará el progreso que ha hecho su gobierno en la respuesta a la peor crisis de salud pública de Estados Unidos en más de un siglo.



Harris, según los fragmentos, esbozará a grandes rasgos la forma en que el gobierno piensa que Estados Unidos y otras naciones deberían considerar centrar su atención. Los pasos incluyen mejorar la accesibilidad a los sistemas de salud, invertir en ciencia, en los trabajadores de salud y en el bienestar de las mujeres, y el aumento de la capacidad de producción de equipo de protección, vacunas y pruebas.



Harris señaló que se ha aprendido mucho en el último año sobre la preparación y la respuesta a una pandemia, pero que no sería prudente quedarse tranquilos.



“Nos han recordado que el status quo no es lo suficientemente bueno, y que la innovación es realmente el camino a seguir”, comentó Harris.



Se tiene previsto que la embajadora de Biden ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, también hable en el evento virtual del lunes.