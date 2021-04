Pentágono anula prohibición sobre soldados transgénero

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El Pentágono eliminará el miércoles políticas establecidas durante el gobierno de Donald Trump que prohibieron que personas transgénero sirviesen en las fuerzas armadas, emitiendo nuevas reglas que les ofrecen un mayor acceso a atención médica y asistencia con la transición de género, le dijeron a The Associated Press funcionarios de defensa.



Las nuevas regulaciones permitirán a personas transgénero que cumplen con los estándares de las fuerzas armadas alistarse y servir abiertamente con su género identificado y podrán recibir la atención médicamente necesaria para la transición, de acuerdo con la ley, dijeron los funcionarios, que hablaron a condición de preservar el anonimato para discutir decisiones internas no publicadas aún.



Los cambios se producen luego de una revisión de dos meses por parte del Departamento de Defensa dirigida a desarrollar directrices para la nueva política, que fue anunciada por el presidente Joe Biden apenas días después de llegar a la Casa Blanca.

La orden ejecutiva de Biden anuló la política de Trump y prohibió inmediatamente que cualquier miembro de las fuerzas armadas sea expulsado sobre la base de identidad de género. El secretario de Defensa Lloyd Austin le dio entonces al Pentágono dos meses para finalizar regulaciones detalladas que los servicios militares deberán seguir.

Las nuevas reglas prohíben además la discriminación sobre la base de identidad de género. El anuncio del miércoles coincide con el Día Internacional de Visibilidad Transgénero.



Austin pidió además reexaminar los historiales de miembros de los servicios armados que fueron dados de baja o se les negó el realistamiento debido a asuntos de identidad de género bajo la política previa. Los resultados de esa revisión no han sido publicados.



Hasta hace unos pocos años, los miembros de las fuerzas armadas podían ser dados de baja por ser transgénero, pero eso cambió durante el gobierno de Barack Obama. En el 2016, el Pentágono anunció que las personas transgénero ya en las fuerzas armadas podrían servir abiertamente y que para julio del 2017, podrían alistarse.



Sin embargo, cuando Trump asumió la presidencia, su gobierno demoró la fecha de alistamiento y pidió más estudio del asunto. Unas pocas semanas después, Trump sorprendió a los líderes militares, tuiteando que el gobierno no permitiría que las personas transgénero sirviesen “en ninguna capacidad” en las fuerzas armadas.

