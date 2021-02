Estrategia de "Trump tuvo la culpa" del asalto al Capitolio es arriesgada

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.-Algunos partidarios de Donald Trump que han sido acusados de haber tomado por asalto violentamente el Capitolio de Estados Unidos están recurriendo a una arriesgada estrategia de defensa: culpar al expresidente. Frente a las pruebas condenatorias contra sus clientes, algunos abogados han argumentado que no los acusarían de unirse a la turba violenta si Trump no les hubiera incitado a hacerlo.



En uno de los casos, un abogado incluyó esta semana en los documentos judiciales una transcripción destacada del discurso de Trump antes de los disturbios del 6 de enero, alegando que su cliente debería salir de la cárcel. Los expertos en Derecho, sin embargo, no consideran adecuada esta táctica, y un juez ya ha rechazado la idea de que las palabras de Trump puedan eximir a los alborotadores de su responsabilidad penal en una revuelta que dejó cinco muertos, entre ellos un policía.



Sin embargo, los expertos dicen que los alegatos que buscan trasladar la culpa a Trump sí podrían reforzar cualquier caso potencial en contra de él.



Trump fue absuelto de incitar a la revuelta durante su segundo juicio político, en el que los demócratas expusieron algunos de los mismos argumentos que los abogados defensores están presentando en el tribunal penal. Algunos legisladores republicanos han dicho que el mejor lugar para hacer acusaciones contra Trump es también en los tribunales.



Mientras tanto, los fiscales han presentado hasta ahora cargos contra más de 250 personas en el asalto, incluyendo delincuencia organizada, asalto, desorden civil y obstrucción de un procedimiento oficial.



Las autoridades han indicado que podrían presentar cargos de sedición contra algunos, cargos que son poco comunes. Cientos de partidarios de Trump fueron fotografiados y grabados en video irrumpiendo en el Capitolio y decenas de ellos incluso publicaron en las redes sociales selfies dentro del edificio, por lo que ni siquiera pueden argumentar en los tribunales que no estuvieron allí. Culpar a Trump puede ser la mejor defensa que tienen.

Si bien los expertos dicen que culpar a Trump puede no sacar a sus clientes del apuro, sí puede ayudar a la hora de dictar sentencia cuando pidan indulgencia al juez.



“Probablemente podría considerarse un factor atenuante el hecho de que esta persona realmente creyera que simplemente estaba siguiendo las instrucciones del líder de Estados Unidos”, dijo Barbara McQuade, exfiscal federal en Michigan que ahora es profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan.



También podría reforzar cualquier caso potencial contra el propio expresidente, dicen los expertos.



“Esa defensa está muerta apenas la presentan”, dijo Bradley Simon, un abogado defensor de delincuentes de cuello blanco de la ciudad de Nueva York y exfiscal federal. “Pero sí creo que estas declaraciones de los acusados que dicen que fueron liderados por Trump le causarán un problema, si el Departamento de Justicia o el fiscal general en DC comenzaran a buscar cargos en su contra por incitación a la insurrección”.



Si bien la barra legal es alta para enjuiciar a Trump en el asalto al Capitolio, el expresidente ya enfrenta una demanda del representante demócrata Bennie Thompson, que lo acusa de conspirar con grupos extremistas para evitar que el Congreso certificara los resultados de las elecciones. Y podrían llegar más demandas.