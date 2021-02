Uruguay recibe el jueves sus primeras vacunas anticovid

MONTEVIDEO, URUGUAY.- El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, dijo este lunes que las primeras vacunas contra el coronavirus llegarán el jueves al país, único en Sudamérica que todavía no cuenta con dosis contra la enfermedad.



"Sobre la noche del (jueves) 25 y la madrugada del (viernes) 26, estará llegando un embarque de 192,000 dosis de la vacuna Sinovac", anunció Lacalle en conferencia de prensa.



El plan de inmunización, que al principio abarcará a educadores, policías, bomberos y militares que tengan menos de 60 años, comenzará el 1 de marzo.



VEA: EEUU: Detienen a Emma Coronel, esposa de "El Chapo", por tráfico de drogas



La primera partida de la vacuna china será complementada con una segunda tanda de 1,558,000 dosis a partir del 15 de marzo, informó el presidente.



En tanto, se espera que alrededor de 460,000 dosis de la vacuna del estadounidense Pfizer lleguen entre el 8 de marzo y el 26 de abril. Las primeras dosis de este laboratorio, con el cual el gobierno acordó una compra de 2,000,000 de vacunas, estarán reservadas a personal de la salud.



"Estaríamos completando para el mes de marzo en torno a dos millones de dosis", dijo Lacalle Pou.



ADEMÁS: Tres muertos en un accidente de avioneta en El Salvador



El gobierno, que estima que se vacunará a unas 30,000 personas por día, publicará el mecanismo para anotarse para recibir la inmunización en los próximos días.



El mandatario recordó que la vacunación no será obligatoria, pero sí un acto de solidaridad.



"El gobierno es conteste en pedir, en exhortar, que ya no es un tema de responsabilidad personal sino de solidaridad con la comunidad (...) Todos deberíamos actuar en consecuencia y vacunarnos", expresó.



Luego de pasar la mayor parte de 2020 como modelo en la región por su exitoso control de la pandemia, Uruguay quedó como uno de los países latinoamericanos más rezagados en cuanto al inicio de campañas de vacunación contra el nuevo coronavirus.



El país de 3,4 millones de habitantes conoció a partir de noviembre un fuerte crecimiento de casos, que en el último mes se ha estabilizado. Hasta este lunes, totaliza 53,310 contagios y 583 muertes por covid.



DE INTERÉS: ¿Por qué detuvieron a Emma Coronel, la esposa de “El Chapo” Guzmán?