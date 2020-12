¿Vacunas contra el covid-19 funcionarán con nueva variante?   

LONDRES, INGLATERRA.- ¿Las vacunas contra el covid-19 funcionan en la nueva variante del coronavirus?



Los expertos así lo creen, pero siguen trabajando para confirmarlo.



Una variante del coronavirus en el Reino Unido ha causado alarmas debido a la posibilidad de que se propague con mayor facilidad. Pero incluso si eso resulta ser cierto, los expertos señalan que las vacunas contra el covid-19 posiblemente surjan efecto en la variante.



El doctor Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del gobierno de Estados Unidos, señaló que los datos provenientes de Gran Bretaña indican que las vacunas bloquearán al virus. Pero Estados Unidos realizará pruebas para estar seguro.

LEA: Edificios dañados y pánico por fuerte sismo en el centro de Croacia



Los virus a menudo sufren pequeños cambios a medida que se reproducen y se propagan entre una población. De hecho, estas ligeras modificaciones son la manera en que los científicos rastrean la propagación de un virus de un lugar a otro.



Pero si un virus muta lo suficiente, una de las preocupaciones es que las vacunas actuales no ofrezcan tanta protección. Y aunque esa es una de las posibilidades a las que habrá que estar atentos a medida que pasa el tiempo con el coronavirus, los expertos señalan que no creen que sea el caso con la variante en el Reino Unido.



“Espero que esto no sea un problema”, dijo Moncef Slaoui, principal asesor científico en las labores de vacunación del gobierno estadounidense.

VEA: "La Hiena de Querétaro”, la mujer que mató a sus hijos por el amor de un sacerdote