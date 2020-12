Cómo y cuándo se distribuirán vacunas contra Covid en EEUU

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS. - Estados Unidos ha comenzado la distribución de vacunas contra el Covid-19 después de obtener autorización para su uso de emergencia, con lo que arranca el esfuerzo de vacunación más grande del país. Sin embargo, se anticipa que haya suministros limitados durante un tiempo.



La primera ronda de envíos será para los trabajadores de salud y residentes de albergues de ancianos. Los funcionarios señalan que las vacunas deberán estar disponibles para todos a mediados del año que entra. Camiones con las vacunas de Pfizer comenzarán a salir el domingo. El lunes, se entregarán a 145 centros de distribución en el país, informó el general del ejército Gustavo Perna de Operación Velocidad de la Luz, el esfuerzo del gobierno para desarrollar y distribuir las vacunas contra COVID-19. Otros 425 sitios adicionales recibirán vacunas el martes y el resto de los 66 el miércoles.

ADEMÁS: Países de la Unión Europea lanzarán vacuna contra el covid-19 el mismo día



Por ahora, sólo la vacuna de Pfizer, que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aprobó el viernes, es la que se envía. Otra vacuna de Moderna será revisada por un panel de expertos esta semana y podría ser autorizada al poco tiempo.



¿Cuántas vacunas se distribuirán en un inicio?



Se distribuirán 3 millones de vacunas. Cuando les indicaron a los estados cuántas les correspondían en la primera ronda a principios de mes, las cifras se basaron en las 6,4 millones de dosis que estaban listas para distribuirse en ese momento, dijo Perna. Ya que la vacuna de Pfizer requiere de dos dosis, el gobierno se quedará con la segunda para asegurar que llegue a la gente.



Otras 500.000 dosis estarán en reserva para emergencias, agregó Perna.



¿Cuántas vacunas recibirán los Estados?



La cantidad enviada a los estados se basará en la población de personas de 18 años y más, señalaron funcionarios federales. Aunque todavía no indican la cantidad exacta, algunos estados han compartido su asignación inicial.



¿Cuántas más vienen en camino?



Para finales de diciembre, los funcionarios federales esperan tener suficientes vacunas para que 20 millones de personas reciban la primera dosis, lo que significa que tendrán aproximadamente 40 millones de inyecciones disponibles. Eso es considerando la vacuna de Moderna, que también requiere de dos dosis y todavía tiene que pasar por los obstáculos regulatorios.

VEA: Transición de Biden se complica por pesquisa a Hunter Biden



Las autoridades esperan poder vacunar a otras 30 millones de personas en enero y 50 millones más en febrero.



¿Por qué no distribuir todas las dosis desde el principio?



Aunque los datos de estudio de Pfizer indican que algunas personas tienen cierto nivel de protección desde la primera inyección, los funcionarios dicen que la protección total requiere de dos dosis. Deben asegurar tener la segunda para dichas personas en el momento adecuado: tres semanas después de la primera vacuna.



¿Podría cambiar la estrategia?



Los expertos señalan que podrían ajustarla una vez que estén más confiados sobre el flujo de futuros suministros.



“Conforme tengamos más experiencia en el control de calidad de la producción, tendremos más confianza, claro, al nivel de reserva de suministros que retengamos para la segunda administración de dosis”, dijo a la prensa el secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar. “Pero no distribuiremos la vacuna sabiendo que el refuerzo no estará disponible, ya sea de las reservas suministradas por nosotros, o de la continua, esperada, pronosticada producción”.



¿Cómo es que ya hay dosis disponibles?

Aunque las inyecciones de Pfizer acaban de ser aprobadas por parte de los reguladores, los envíos pueden comenzar de inmediato porque la manufactura y almacenamiento de las dosis ya se llevaba a cabo. Existía la posibilidad de acelerar la entrega si las vacunas demostraban ser seguras y eficientes.

ADEMÁS: Alemania decreta un confinamiento parcial contra el covid-19