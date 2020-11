Jefe inmunólogo de EEUU anticipa explosión de casos de covid-19 tras Acción de Gracias  

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS. - El inmunólogo Anthony Fauci, una figura científica muy respetada en Estados Unidos, advirtió el domingo sobre un fuerte aumento en la curva de contagios por covid-19 después de la festividad de Acción de Gracias, que suscitó el traslado de millones de personas en todo el país.



"En dos o tres semanas, podríamos ver un nuevo brote además del brote actual" de nuevas infecciones por coronavirus, advirtió en el canal ABC Fauci, director del gubernamental Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas.



El jueves pasado, las familias de Estados Unidos celebraron del Día de Acción de Gracias, ocasionando que la víspera se movilizaran en avión al menos 1,1 millones de personas, un récord desde que comenzó la pandemia en el país en marzo, según datos de la agencia TSA, responsable de los controles de seguridad en los aeropuertos.



"Este fin de semana, con todos estos viajes, es realmente preocupante para nosotros", dijo de su lado el subsecretario de Salud, Brett Giroir, en la cadena CNN.



"Las hospitalizaciones alcanzan actualmente un pico de casi 95.000. Alrededor del 20% de los pacientes de los hospitales tienen covid, por lo que este es un momento muy peligroso", agregó el funcionario.



Las internaciones hospitalarias por covid-19 han aumentado en 46 estados estadounidenses, entre ellos Nevada, Ohio y Pensilvania, según datos del diario The Washington Post.



Estados Unidos, el país más golpeado del mundo por el nuevo coronavirus con más de 266.000 muertos, superó el viernes los 13 millones de casos, según el recuento de referencia de la Universidad Johns Hopkins.



Fauci explicó que no estaba previsto flexibilizar las recomendaciones de no viajar o las restricciones antes de Navidad.



En California se han implementado nuevas restricciones ante el aumento de casos: se ha declarado un toque de queda en San Francisco y Los Ángeles ha prohibido la mayoría de las reuniones públicas y privadas desde el lunes.



"Cierren los bares y mantengan abiertas las escuelas", aconsejó Fauci.



Sin embargo, el inmunólogo trató de tranquilizar a los ciudadanos recordando que en diciembre estaría disponible una vacuna para las personas con mayor riesgo de desarrollar una forma grave de la enfermedad.



Es necesario que la gente sepa que "el proceso de desarrollo de esta vacuna se hizo con rigor científico. La seguridad no se ha visto comprometida", insistió.



Las primeras dosis de la vacuna contra el covid-19 de las empresas Pfizer y BioNTech llegaron a Estados Unidos procedentes de Bélgica, informaron este domingo varios medios estadounidenses.



La vacuna Pfizer/BioNTech afirma tener una eficacia del 95% contra el virus.



"Es una vacuna capaz de salvar vidas", dijo Giroir. "Así es como venceremos a la pandemia. Es la luz al final del túnel", agregó.