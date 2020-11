Una madre y sus hijos mueren soterrados tras derrumbe en Nicaragua

MATAGALPA, NICARAGUA.- Al menos cuatro personas, entre ellos tres niños, murieron en un deslave de tierra en una remota zona del departamento de Matagalpa, norte de Nicaragua, a causa de las fuertes lluvias provocadas por el ciclón Iota, mientras otras 15 están desaparecidas, informaron fuentes oficiales.



"Tenemos que comunicarles la lamentable noticia de que hemos encontrado cuatro personas fallecidas" -una mujer, sus dos pequeños hijos y otra niña- a causa de un derrumbe, afirmó el secretario político del departamento de Matagalpa, Pedro Haslam, al Canal 4 oficialista.

El deslizamiento ocurrió la noche del martes en el Macizo de Peñas de Blanca, en el Municipio Tuma-La Dalia de Matagalpa, precisó el gobierno en un comunicado.



Las víctimas fueron una mujer de 34 años de edad y sus dos hijos de siete meses y nueve años. Además, se identificó el cuerpo de una niña de 2 años.



Los cuerpos de búsqueda lograron rescatar con vida entre la noche del martes y la mañana de este miércoles a cuatro personas, sin embargo, otras 15 están desaparecidas, según las autoridades.

El derrumbe ocurrió en lugar de difícil acceso al cual no se puede entrar con vehículos y no hay comunicación, dijo Haslam.



Según el gobierno, los fallecidos pertenecen a familias que no aceptaron evacuar antes de la llegada del huracán Iota, que se disipó este miércoles sobre El Salvador.



Iota impactó el lunes como un huracán en categoría 5 en el Caribe Norte de Nicaragua, azotando con fuertes lluvias y vientos el territorio centroamericano, donde los suelos aún estaban saturados de humedad por el paso del ciclón Eta dos semanas antes.