Votos rechazados causan inquietudes en estados clave de EEUU

ATLANTA, ESTADOS UNIDOS.- Miles votos por correo son rechazados en cada elección presidencial de Estados Unidos. Este año, ese problema podría ser mucho peor y potencialmente decisivo en muchos estados disputados.



Luego de que el coronavirus creó un repunte en los votos por correo y se reportaron demoras en el servicio postal del país, se prevé que el número de votos rechazados en noviembre sea significativamente más alto en comparación con comicios anteriores.



Si los votos son rechazados a la misma tasa de la que hubo durante las primarias de este año, hasta tres veces más votantes podrían ser rechazados en noviembre en estados clave respecto a lo registrado en las elecciones presidenciales pasadas, de acuerdo con un análisis de The Associated Press sobre los votos rechazados. Esto sería más pronunciado en algunas zonas urbanas donde los votos demócratas están concentrados y las tasas de votos rechazados fueron más altas durante las primarias de este año.



“Es el número lo que no me deja dormir en la noche, la idea de que los votantes harán todo lo que puedan para asegurarse de que su voto llegue a tiempo y el sistema igual les fallará”, dijo Jocelyn Benson, secretaria de Estado en Michigan.



El rechazo de votos ocurre incluso bajo las mejores circunstancias. No se toman en cuenta debido a que llegaron muy tarde por correo, los votantes olvidaron firmarlos o las firmas no coinciden con la que se tiene registrada en las oficinas electorales locales.



Esos problemas podrían agravarse este año debido a que millones de personas emitirán su voto por correo por primera vez debido a los cambios que se han implementado en las elecciones por la pandemia de coronavirus. Grandes cantidades de votos sin contabilizar podrían ser utilizados para mostrar dudas en torno a los comicios. El presidente Donald Trump ha dicho durante meses, sin ofrecer pruebas, que un voto por correo extendido conducirá a un fraude.