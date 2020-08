Trump autoriza uso de plasma para pacientes covid-19

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Después de expresar su frustración por la lentitud en la aprobación de los tratamientos para el coronavirus, el presidente Donald Trump anunció el domingo una autorización de emergencia del uso de plasma para pacientes con covid-19.



El anuncio se dio después de días en que representantes de la Casa Blanca sugirieron que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) tuvo retrasos por motivos políticos en la aprobación de una vacuna para la enfermedad. Esto estaba cambiado las posibilidades de reelección de Trump.

En vísperas de la Convención Nacional Republicana, Trump emitió la orden de emergencia, la cual facilitará que algunos pacientes obtengan el tratamiento.



El plasma sanguíneo, tomado de pacientes que se han recuperado del coronavirus y es rico en anticuerpos, puede brindar beneficios a quienes luchan contra la enfermedad. Pero la evidencia no ha sido concluyente en cuanto a cómo funciona o cuál es la mejor forma de administrarlo y cuál es la dosis requerida.



En una carta en la que describe la autorización de emergencia, la directora científica de la FDA, Denise Hinton, destacó que: “El plasma de covid-19 no debería considerarse como un nuevo estándar de atención para el tratamiento de pacientes con covid-19. Habrá datos adicionales provenientes de otros análisis y de pruebas clínicas bien controladas que se realizarán en los próximos meses”.

La Casa Blanca se ha tornado impaciente con la demora para la aprobación del uso de plasma, pero las acusaciones de una desaceleración, que fueron realizadas sin presentar evidencia, fueron tan sólo el más reciente ataque del equipo de Trump contra la burocracia de lo que llama “estado profundo”. El jefe de despacho de la Casa Blanca, Mark Meadows no entró en detalles, pero dijo que “hemos visto a varias personas que no han sido tan diligentes como deberían serlo en cuestiones de llegar al fondo del asunto”.



“El presidente intenta reducir los procedimientos burocráticos excesivos”, dijo Meadows en una entrevista con el programa “This Week” de ABC. “Tenía que asegurarse de que sintieran las críticas. Si no ven el final, entonces deben sentir las críticas, porque el pueblo estadounidense está sufriendo”.

