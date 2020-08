Grabaciones secretas: hermana dice que Trump es "cruel y mentiroso"

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- La hermana de Donald Trump tachó al presidente de Estados Unidos de cruel y mentiroso, una persona cuya falta de principios hace que no se pueda confiar en él, según unas grabaciones hechas en secreto y publicadas el sábado.



Esta fue la última información que deja en mal lugar al presidente, solo que la protagonista no es ni un asistente ni un socio comercial, sino una de sus parientes más cercanos.



Maryanne Trump Barry criticó a su hermano por su política de inmigración, por la que niños fueron separados de sus padres en la frontera y enviados a centros de detención.



"Todo lo que quiere hacer es atraer a su base", dijo en grabaciones obtenidas por The Washington Post. "No tiene principios. Ninguno".



"Sus malditos tuits y sus mentiras, Dios mío".

VEA: El estrecho camino del impopular Trump en las elecciones de EEUU



Las grabaciones fueron hechas en secreto por la sobrina del presidente Mary Trump, quien el mes pasado publicó unas memorias en las que describía la "familia tóxica" en la que se crió el mandatario.



El hermano menor del presidente, Robert, quien murió la semana pasada, acudió a los tribunales para tratar de bloquear su publicación, argumentando que Mary estaba violando un acuerdo de confidencialidad firmado en 2001 después de la liquidación del patrimonio de su abuelo, pero fue en vano.



Se vendieron unas 950,000 copias el día de la publicación de las memorias, y la Casa Blanca las calificó como un "libro de falsedades".

+La vida de Kamala Harris en imágenes: desde su infancia hasta su incursión en política

+Revelan las fotos más íntimas de Donald Trump



En un momento de la conversación grabada, Barry le dice a su sobrina: "Es la falsedad de todo. Es la falsedad y esta crueldad. Donald es cruel".



Las grabaciones también arrojan luz sobre un punto de las memorias en las que asegura que el presidente le pagó a alguien para que le hiciera el examen de ingreso a la universidad.



"Entró en la Universidad de Pensilvania porque hizo que alguien le realizara los exámenes", dijo Barry, agregando que incluso recordaba el nombre del contratado.



Ni el presidente ni la Casa Blanca realizaron comentarios sobre las grabaciones.

ADEMÁS: Los costosos zapatos que utiliza Melania Trump durante su apretada agenda