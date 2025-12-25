Al menos 48 personas fueron asesinadas durante la noche de Navidad en Colombia

Bogotá, Colombia.- Al menos 48 personas fueron asesinadas en Colombia durante la noche de Navidad y la madrugada de este jueves, lo que representa una disminución del 20 % con relación al mismo periodo del año 2024, según informó la Policía.

"Durante las festividades de Navidad y la madrugada del 25 de diciembre, se presentaron 48 homicidios en todo el país. Eso corresponde a una disminución del 20 % con relación al año anterior", dijo a periodistas el brigadier general de la Policía, Herbert Benavidez.

El alto oficial explicó que el 54 % de estos crímenes estuvieron relacionados con hechos de intolerancia y riñas, muchos de ellos asociados al consumo excesivo de alcohol.

Igualmente, señaló que durante todo diciembre los homicidios han registrado una reducción del 8 % en el país, lo que se traduce en 78 vidas salvadas gracias a los planes preventivos y operativos desplegados por las autoridades en el país.