Al menos 11 personas fallecieron antes y durante la Nochebuena en Paraguay

Asunción, Paraguay.- Al menos 11 personas perdieron la vida en la víspera y durante la celebración de la Nochebuena en Paraguay, cinco de ellas por homicidios, informó este jueves la Policía Nacional. En su desglose de los hechos en los que hubo intervención policial, la institución apuntó que dos personas fallecieron en accidentes de tránsito, una murió por electrocución, otra por asfixia y dos más se quitaron la vida.

En el departamento Central, el más poblado del país con casi el 31 % de la población -según los datos del censo de 2022 del Instituto Nacional de Estadística (INE)-, la Policía Nacional dirigió un "operativo preventivo delictivo" que se saldó con la aprehensión de 11 personas, la detención de otras 4 y la incautación de 5 vehículos y 4 motocicletas. En esta operación en el departamento Central, la institución policial verificó a 750 personas, así como la legalidad de 525 vehículos y 440 motocicletas. La Policía había informado este miércoles del despliegue de casi 2.000 funcionarios en la capital de Paraguay, Asunción , como parte de su actuación para prevenir eventuales "desmanes" o "hechos punibles" durante la Nochebuena. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. En esta ciudad de poco más de 464.000 habitantes, el Sistema de Emergencias 911 atendió 1.963 llamadas, de las cuales solo 485 correspondieron a pedidos reales de auxiliares que motivaron la intervención de la Policía.