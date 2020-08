Tiktok llevará ante la justicia sanciones impuestas por Donald Trump

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.-La aplicación china de videos TikTok dijo el sábado que llevará a la justicia las medidas en su contra adoptadas por el presidente de Estados Unidos Donald Trump que la acusa de servir al espionaje de Pekín.



"Para garantizar que el derecho sea respetado y que nuestra empresa y nuestros usuarios sean tratados de forma equitativa no tenemos otra opción que cuestionar el decreto (firmado por Trump) por medio del sistema judicial", escribió el grupo en un mensaje transmitido a la AFP.



Trump acusa desde hace varios meses, sin pruebas, a la plataforma de intercambio de videos propiedad del grupo chino ByteDance de desviar datos de usuarios estadounidenses en beneficio de Pekín.

Trump firmó una orden ejecutiva el 6 de agosto otorgando 45 días a los estadounidenses para dejar de hacer negocios con Bytedance.



En el contexto de las tensiones comerciales y políticas entre Estados Unidos y China, el presidente firmó un decreto similar contra la plataforma WeChat, que pertenece al gigante chino Tencent.

- "Represión" -

Ante estas decisiones, Pekín denunció "la manipulación política y la represión" de Washington.



Los decretos no especifican las consecuencias prácticas, pero la prohibición de cualquier transacción con las dos empresas podría obligar a Google y Apple a eliminar las dos redes de sus tiendas de aplicaciones, lo que impediría su uso en Estados Unidos.



TikTok, que ya había amenazado con emprender acciones legales contra esta decisión, planea hacer efectiva su amenaza en los próximos días.



"Aunque no estamos de acuerdo en absoluto con las acusaciones de la administración estadounidense, hemos estado buscando durante casi un año entablar discusiones de buena fe para encontrar una solución", dijo la demanda de la empresa china presentada el sábado.



"Pero en cambio nos hemos topado con una falta de respeto a los procedimientos legales en la medida en que la administración (de Trump) no se ciñe a los hechos y trata de inmiscuirse en negociaciones entre empresas privadas", agrega TikTok, sin precisar en qué jurisdicción tiene previsto presentar su demanda.

Argumentando preocupaciones de seguridad nacional, Trump también dio plazo a ByteDance hasta mediados de noviembre para vender las operaciones estadounidenses de la red, bajo pena de bloquearla en Estados Unidos.



El gigante del software Microsoft fue el primero que manifestó su intención de adquirir TikTok.



Pero Donald Trump expresó recientemente su apoyo a una posible oferta de adquisición de Oracle, un grupo cofundado por Larry Ellison, un ferviente partidario del presidente republicano, que ha recaudado millones de dólares para su campaña.



TikTok ha basado su éxito en herramientas para crear y compartir videos cortos y poco convencionales, reproducir música y humor, y distribuirlos mediante algoritmos.



La plataforma de entretenimiento tiene casi mil millones de usuarios en todo el mundo, con una popularidad que ha crecido gracias a meses de bloqueo.

