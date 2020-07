Muere hombre tras ser baleado durante protesta en Texas

AUSTIN, ESTADOS UNIDOS.-Un manifestante que aparentemente llevaba un fusil en una protesta contra la violencia policial en la capital de Texas falleció tras ser baleado después de que, según un testigo, se acercó a un vehículo que pasó entre la multitud y el conductor comenzó a disparar.



El incidente ocurrió justo antes de las 10 p.m. del sábado mientras los manifestantes marchaban por el centro de Austin, dijo Katrina Ratliff, portavoz de la policía, a los reporteros el domingo por la mañana. El hombre baleado fue trasladado a un hospital, donde se le declaró muerto.



El vehículo hizo sonar la bocina, dio vuelta en una calle y aceleró entre los manifestantes antes de que aparentemente chocara contra una barrera naranja y se detuviera, dijo el testigo Michael Capochiano, que participó en la manifestación, al Austin American-Statesman. El conductor se marchó tras balear al manifestante, añadió.

LEA: Multa de 1,000 euros en Italia por no llevar mascarilla en lugares cerrados



Ratliff confirmó que en los primeros reportes se indicó que “la víctima podría haber estado portando un fusil”. Señaló que el conductor fue detenido y está cooperando con las autoridades.



No proporcionó los nombres del conductor ni del hombre que falleció. Un portavoz de la policía de Texas no respondió a las llamadas realizadas el domingo por la mañana.



En un video transmitido en vivo por Facebook se escucha la bocina de un automóvil antes de que sonaran varios disparos y los manifestantes comenzaran a gritar y dispersarse. Luego se puede ver a la policía atendiendo a alguien que yacía en el suelo.



En una entrevista con el programa “Good Morning America” de la cadena ABC, Sheila Foster indicó que el hombre baleado era su hijo, Garrett Foster. Dijo que era un asiduo asistente a las protestas, junto con su prometida.



“Habían participado en estas protestas casi todos los días durante los últimos 50 días”, comentó.

ADEMÁS: Washington duplica inversión en una potencial vacuna contra covid-19



Sheila Foster dijo que le comentaron que su hijo estaba empujando a su prometida, quien usa una silla de ruedas, por una intersección cuando el sospechoso conducía “erráticamente” entre la multitud. Añadió que le dijeron que el conductor le disparó tres veces a su hijo.



El tiroteo ocurrió durante una noche de protestas y disturbios en varias ciudades de Estados Unidos.