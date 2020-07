Trump aviva tensiones raciales para motivar a votantes

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- El presidente Donald Trump está manejando las tensiones raciales de Estados Unidos como una herramienta para su reelección, denunciando el movimiento de justicia racial casi a diario con un lenguaje que aviva el resentimiento blanco y con el objetivo de llevar a sus simpatizantes a las urnas.



El discurso incendiario del presidente está causando alarma entre muchos miembros de su propio partido y va en contra de las recomendaciones de algunas personas de su círculo más íntimo, quienes creen que corre el riesgo de alienar a los votantes independientes y de los suburbios. Es un patrón que evoca las divisiones culturales que Trump explotó de manera similar en su victoriosa campaña de 2016.



“No se trata de quién es el objeto del escarnio o de los insultos. El problema real es comprender el llamado al resentimiento y al miedo blanco”, dijo Eddie Glaude, presidente del Departamento de Estudios Afroestadounidenses en la Universidad de Princeton. “Todo está arraigado en este pánico sobre el lugar de la gente blanca en este nuevo Estados Unidos”, añadió.

Aunque Trump ha transmitido desde hace tiempo un lenguaje racialmente divisivo y agravios en la esfera pública, su disposición para hacerlo desde el sello presidencial —y desde su cuenta de Twitter— ha alcanzado un ritmo vertiginoso en los últimos días mientras la nación lidia con la injusticia racial.



El presidente tuiteó, y borró más tarde, un video en el que aparece un simpatizante gritando “poder blanco”. Se refirió al mantra Black Lives Matter como un “símbolo de odio”. Arremetió contra la NASCAR por retirar la bandera de la Confederación de sus carreras e insinuó falsamente que un conductor de raza negra había llevado a cabo un engaño con tintes raciales. Reflexionó sobre anular una regulación de vivienda justa en los suburbios y habló favorablemente de los nombres actuales de los equipos Redskins de Washington e Indios de Cleveland, de la NFL y las Grandes Ligas respectivamente, los cuales son considerados por muchos como ofensivos para los indígenas estadounidenses.



En particular, ha emprendido una defensa total al legado de la Confederación, que en ocasiones ha ocultado en tributos a los Padres Fundadores, incluido en un par de discursos durante el fin de semana festivo por el Día de la Independencia.

“Aquellos que buscan borrar nuestra herencia quieren que los estadounidenses olvidemos nuestro orgullo y nuestra gran dignidad, para que ya no podamos entendernos a nosotros mismos o al destino estadounidense”, dijo Trump el viernes al pie del Monte Rushmore. “Al retirar a los héroes de 1776, buscan disolver los lazos de amor y lealtad que sentimos por nuestro país y que sentimos unos por otros. Su objetivo no es un Estados Unidos mejor, su objetivo es el fin de Estados Unidos”.



En su defensa a Thomas Jefferson y George Washington esa noche, Trump no mencionó a la Confederación. En cambio, dibujó a los manifestantes que exigen justicia racial con una amplia brocha que no hacía distinción entre la mayoría que se opone a honrar a la Confederación y los pocos que cuestionan celebrar a los fundadores que eran propietarios de esclavos.



Pero Trump ha pedido en repetidas ocasiones preservar los monumentos de la Confederación y los nombres de sus generales en las bases militares, todo lo cual ha sido denostado en las protestas que han sacudido al país luego de la muerte de George Floyd a manos de la policía en Minneapolis.



