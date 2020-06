Detectan covid-19 en fuerzas de seguridad desplegadas por protestas en Washington

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Efectivos de la Guardia Nacional de la capital de Estados Unidos dieron positivo al examen de coronavirus tras ser desplegados para atender las recientes protestas en Washington contra el racismo y la violencia policial, informó este martes esa fuerza.



"Podemos confirmar que tenemos tests positivos de COVID-19 entre las filas de la Guardia Nacional en Washington", dijo a través de un comunicado la teniente coronel Brooke Davis, portavoz de la Guardia Nacional del Distrito de Columbia, donde está ubicada la ciudad de Washington.

Davis dijo que no podía revelar el número de casos por razones de "seguridad operativa", y que los casos se registraron luego de la movilización de los 1.700 integrantes de ese cuerpo ante las protestas por la muerte del afroestadounidense George Floyd a manos de un policía blanco en Minneapolis.



El despliegue fue ordenado por la alcaldesa y luego por el gobierno federal para mantener el orden cuando las manifestaciones derivaron en disturbios y saqueos.



Su intervención no estuvo exenta de polémicas, en especial por la utilización de gas lacrimógeno para dispersar una manifestación pacífica frente a la Casa Blanca, con el fin de que el presidente Donald Trump pudiera cruzar caminando hasta una iglesia cercana a la sede del gobierno.



Los efectivos fueron examinados antes y después de su movilización, explicó Davis.



"El personal de la Guardia Nacional practica distanciamiento social y las medidas sobre el uso de PPE (equipo de protección personal, ndlr) se mantuvieron en todos los casos en que fueran prácticamente aplicables", dijo Davis.

Varios policías y efectivos de la Guardia Nacional actuaron en las protestas sin mascarillas. Entre los manifestantes, aunque muchos las utilizaron, no todos llevaban ese elemento sanitario.



La covid-19 ha causado más de 110,000 muertes en Estados Unidos, donde se registran cerca de 2 millones de casos, de un total mundial de 7,2 millones.

