Ciudad española efectúa test de coronavirus a sus habitantes, el gobierno se opone

TORREJÓN DE ARDOZ, ESPAÑA. - La ciudad de Torrejón de Ardoz, cerca de Madrid y muy afectada por la pandemia, empezó este viernes a realizar pruebas de coronavirus a sus habitantes, pese al parecer contrario del gobierno, que quiere una estrategia coordinada.



A pleno sol, miles de habitantes de esta ciudad de casi 130,000 habitantes hicieron cola para someterse a tomas de sangre, en el marco de este estudio de seroprevalencia.

Los exámenes, gratuitos y propuestos por el ayuntamiento, buscan conocer el estado inmunológico de la población, y así saber cuántos han estado en contacto con el virus y las dimensiones de la epidemia, según explicó el ayuntamiento en un comunicado.



"Si hoy te realizas la prueba y es positivo, esta tarde te llamamos para que vengas mañana a realizarte la (prueba) PCR y mientras tanto tomar las medidas de aislamiento", explicó a AFPTV Pepa Soriano, directora del proyecto, coordinado con el gobierno regional madrileño.



"Torrejón es uno de los municipios que han sido más castigados durante la pandemia", explicó. La región de Madrid concentra casi un tercio de los casos y de los fallecidos por covid-19 en España, según el último balance del ministerio de Sanidad.



"Me parece muy bien lo que lo que están haciendo (...) todos deberíamos hacerlo porque la mayoría podemos haber tenido el virus" sin desarrollar síntomas, dice Adriana Arboleda, una vecina de 35 años que acudió con su hija.

El ayuntamiento espera una participación voluntaria del 80% de los habitantes, a un ritmo de 28,000 por día.



Sin embargo, la iniciativa no le ha gustado al gobierno central.



"No podemos ir (...) por libre en este tema", criticó el jueves el ministro de Sanidad, Salvador Illa, al considerar que "sería muy contraproducente hacer carreras, a ver qué municipio hace más y va más rápido".



Según él, la estrategia de diagnóstico debe llevarse a cabo "coordinadamente".



A fines de abril, el ministerio de Sanidad lanzó un estudio de seroprevalencia a nivel nacional, cuyos resultados parciales arrojaron que sólo el 5% de la población española se vio infectada por el nuevo coronavirus, un porcentaje que ascendía al 11,3% en Madrid y su región.



España es uno de los países más castigados por la pandemia, con más de 27.000 muertos, según el gobierno.

