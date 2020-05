Pandemia resalta necesidad de tener planes en caso de morir 

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- La pandemia de coronavirus tiene a más personas ponderando sus planes al morir y para quienes no lo han hecho, es un buen momento para hacerlo.



Las personas normalmente titubean para dar los pasos que sugieren los expertos —crean una directiva anticipada, escribir un testamento y más—, pero la pandemia ha elevado la conciencia y la preocupación en ese frente.

Varios abogados de patrimonio, proveedores de servicios legales en internet y aseguradoras dicen que han registrado un aumento en el interés desde el estallido de la pandemia.

Jenni Neahring, especialista renal y médico de cuidados paliativos en el Hospital St. Charles en Bend, Oregon, trabaja diariamente con pacientes con enfermedades crónicas y graves.



Neahring dice que es mejor tomar esas decisiones antes de una emergencia para evitar el estrés y la urgencia adicionales para los seres queridos si algo sucede.



Si un enfermo está inconsciente, los profesionales de salud deben pasar tiempo crítico localizando a familiares o amigos para determinar los siguientes pasos.



Las cosas se han vuelto más difíciles con el Covid-19, dijo Neahring, porque a nadie se le permite acceso a los hospitales con esos pacientes y aquellos conectados a respiradores artificiales no pueden hablar.



"Esto ha dejado bien claro lo necesarias que son esas conversaciones y lo mucho peor que es tenerlas al final", dijo.



A continuación, algunas cosas que se pueden hacer para ayudar a los seres queridos más adelante:

Personas a cargo

Comience con designar una persona responsable: ¿Quién tomará decisiones médicas por usted si usted no puede hablar? Esa persona es conocida como el apoderado de salud. Debe ser nombrada en un documento legal.



Luego elija a alguien que se encargue de sus asuntos financieros, como pagar la hipoteca u otras cuentas, si usted está incapacitado. No tiene que ser la misma persona que el apoderado de salud.

Escoja a alguien a quien conoce bien y en quien confía para esos papeles. Escoja además un posible reemplazo.

Documento vital

Una vez que elija a los representantes de cuidados médicos y asuntos financieros, escriba un documento vital que detalle exactamente cuáles cuidados quiere y cuáles no quiere.

Cada estado de Estados unidos, por ejemplo, tiene sus propios formularios para documentos vitales, que pueden ser encontrados en el portal de Medicare, que es el programa gubernamental estadounidense de asistencia médica para los ancianos.



Si tiene problemas para comenzar, hay recursos en internet en inglés, como The Conversation Project, Prepare for your Care o el portal de la AARP.



Escriba un testamento para dejarle saber a la gente qué hacer con sus bienes una vez que usted fallezca y a quién designa a cargo de sus hijos. Sin un testamento, no será su decisión quién cuide de sus hijos y su patrimonio pudiera ir a parar a un proceso testamentario, con más costos económicos y emocionales para sus seres queridos.



"La moraleja es que aunque se trate de una necesidad actual, es siempre una necesidad", dijo Chas Rampenthal, asesor legal en LegalZoom.



Muchas personas consideran los planes al morir como algo para los ricos, pero no es así, dice Rampenthal.



"No se trata de cuánto posees, sino de dejar saber tus deseos", dice.

Y aunque el seguro de vida no es considerado siempre parte del plan al morir, puede ser un paso importante para proteger financieramente a su familia.

Solicite ayuda

Ahora no es el mejor momento para reunirse en persona con alguien, pero el abogado de patrimonios Matthew d'Emilio dice que la mayoría de los abogados pueden organizar consultas por teléfono, video u otros medios durante la pandemia. Muchos estados tienen alternativas para atestiguar y firmar documentos en medio de las reglas de distanciamiento social.

Si la idea o el costo de consultar a un abogado es demasiado abrumadora, existen muchas opciones en internet para conseguir documentos legales, algunas de las cuales proveen consultas directas.

Comparta sus deseos

Déjeles saber a familiares y amigos lo que quiere, quién está a cargo y qué documentos tiene. Provea una copia de la documentación clave a sus seres queridos. Comparta sus deseos por adelantado con su médico de cabecera.



Neahring sugiere mantener en su billetera el nombre y teléfono de su apoderado de salud.



Y aunque la mayoría de los detalles serán explicados en los documentos legales, algunos expertos sugieren escribir una carta breve reiterando sus preferencias.