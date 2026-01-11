Trump declara 'emergencia' para blindar en EE UU los ingresos del petróleo venezolano

Miami, Estados Unidos.-El presidente estadounidense, Donald Trump, decretó una "emergencia nacional" para proteger en cuentas del Tesoro de Estados Unidos los ingresos por las ventas del petróleo de Venezuela, lo que evitaría que acreedores de la deuda externa venezolana reclamen los fondos.

La Casa Blanca afirmó en un comunicado que "el presidente Trump está previniendo la incautación de ingresos por el petróleo venezolano que podrían socavar los esfuerzos críticos de EE.UU. para garantizar la estabilidad política y económica de Venezuela".

La orden "bloquea cualquier embargo, juicio, decreto, derecho de retención, ejecución, o cualquier otro proceso judicial contra" fondos que estén en cuentas del Gobierno de Estados Unidos derivados de las ventas de petróleo venezolano, y "prohíbe transferencias o tratos" de estos recursos.

El decreto se publica tras la reunión de este viernes entre ejecutivos petroleros y Trump, quien ofreció a las principales empresas de hidrocarburos del mundo "protección y seguridad del gobierno" a largo plazo para concretar su meta de que inviertan 100.000 millones de dólares en Venezuela.