Trump llama a la calma tras primera muerte por el coronavirus en EEUU

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el sábado que el nuevo coronavirus seguía presentando una amenaza baja para los estadounidenses y que no había razón para entrar en pánico, luego de que se confirmara la primera muerte por la epidemia en ese país.



Trump confirmó que la primera víctima fatal, anunciada por funcionarios del estado de Washington (noroeste), era una mujer de unos 50 años. Vivía en el condado de King, el más poblado del estado y la jurisdicción a la que pertenece la ciudad de Seattle, donde viven más de 700.000 personas.



"Otros casos en Estados Unidos son probables", dijo Trump en rueda de prensa en la Casa Blanca, apuntando sin embargo que "los individuos saludables deberían poder recuperarse completamente".



"Nuestro país está preparado para cualquier circunstancia", subrayó el mandatario, llamando a los "medios, los políticos y todos los involucrados a no hacer nada que incite el pánico".



El mandatario y otros funcionarios también anunciaron un endurecimiento de las restricciones ya existentes a las personas que viajan desde Irán, donde se han registrado más de 40 muertes ligadas al nuevo coronavirus, y urgieron a además a los estadounidenses a abstenerse de viajar a las regiones de Italia y Corea del Sur afectadas por la epidemia.



El vicepresidente Mike Pence, nombrado por Trump al frente de los esfuerzos para combatir el virus, dijo que una restricción, que ya regía sobre ciudadanos iraníes, incluye ahora a cualquier persona que haya permanecido en Irán durante los últimos 14 días.



Trump dijo además que está "evaluando" aplicar restricciones de viaje a la frontera con México por el coronavirus. "Esperamos que no tengamos que hacer eso", añadió.



El mandatario estadounidense dijo también que se reunirá con dirigentes del sector farmacéutico en la Casa Blanca el lunes para discutir tratamientos y esfuerzos para desarrollar una vacuna contra el nuevo virus.



Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, más de 60 personas están infectadas con el virus en Estados Unidos, en su mayoría pasajeros del crucero Diamond Princess.





