Xiao Xiao, bebé de 17 días que sobrevivió al coronavirus sin remedios

WUHAN, CHINA.-La paciente más joven del coronavirus, una bebé recién nacida, sobrevivió a la enfermedad sin haber recibido ningún tipo de medicina en China.



La bebé llamada Xiao Xiao, que se contagió de la enfermedad al nacer de una madre infectada, también es al paciente más joven en lograr curarse.



Tras 17 días en el Hospital de Niños de Wuhan, la niña fue dada de alta, detalló el Dr. Zeng Lingkong, director del Departamento de Neonatología del hospital.

Como los síntomas de la niña no eran fuertes, los médicos decidieron no administrarle antibióticos y dejar que superará la enfermedad sola y su cuerpo lo logró. "No tenía dificultades obvias para respirar, no tosía ni tenía fiebre, por lo tanto, solo le dimos tratamiento para su afección miocárdica", dijo el Dr. Zeng.



Después de recibir resultados negativos en tres pruebas consecutivas de detección de ácido nucleico, propio del coronavirus, se le permitió ir a casa.

China teme la posibilidad de que la infección se transmita de madres a bebés en el útero. Otro bebé de solo 30 horas después del parto fue reportado con coronavirus en Wuhan.



"Esta es otra posible nueva ruta de transmisión del coronavirus: la transmisión vertical de madres a bebés", dijo el Dr. Zeng en ese momento.



Hasta ahora el coronavirus covid-19 provocó 2,689 muertos en todo el mundo, de los cuales 2663 corresponden a China. Ya son más de 30 países los que tiene por lo menos un caso.



Asimismo, se conoció que la paciente más vieja en China es una mujer de 96 años que se recuperó de la enfermedad tras estar tres días en las unidades de cuidados intensivos.