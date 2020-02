Matan a reconocida locutora de programa radial en Ciudad Juárez

CIUDAD JUÁREZ, MÉXICO.- Una locutora radial en México fue asesinada el pasado miércoles mientras hablaba con su padre.

La víctima respondía al nombre de Teresa Aracely Alcocer Carmona, mejor conocida como Bárbara Greco, quien tenía una sección de lectura de cartas en la estación radial La Poderosa.

Bárbara Greco se encontraba platicando con su padre en la calle Honduras de la colonia El Barrial de Ciudad Juárez. cuando un individuo, sin mediar palabras, le infirió dos disparos en la cabeza, acabando así con la vida de la presentadora radial.

Julio Castañeda, vocero de la Fiscalía Especializada en Investigar Violencia contra las Mujeres por Razón de Género de la Mujer (FEM) declaró que están a la espera de la documentación oficial de Teresa Alcocer (Bárbara Greco) para poderle entregar el cuerpo a su madre.

Recientemente, Bárbara escribió en su cuenta de Facebook: “Las niñas y los niños no se golpean, no se abusa de ellos y no se matan”, sumándose a la indignación que embarga al pueblo mexicano tras el asesinato de Fátima.

Por su parte la FEM, dijo que se harían las indagatorias correspondientes al proceso para así dar con el paradero del asesino de Bárbara Greco.

Teresa Aracely Alcocer Carmona, utilizaba el seudónimo Bárbara Greco para presentarse en sus apariciones en los programas radiales tenía una sección de lectura de manos y cartas en la estación de radio La Poderosa, donde era colaboradora.

Muchas de las personas que la conocían han expresado sus muestras de dolor en las redes sociales. El crimen de la locutora ha generado mucha indignación y se suma a la alta tasa de feminicidios que se han dado en México los últimos días.