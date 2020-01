Irán advierte a Europa en medio de tensiones

TEHERÁN, IRÁN.-El presidente de Irán advirtió el miércoles que las tropas europeas en Oriente Medio “podrían estar en peligro”, después de que tres países iniciaran acciones contra Teherán por incumplir los términos de su acuerdo nuclear.



Por su parte, el ministro iraní de Exteriores reconoció que “se mintió” a los iraníes durante días después de que la república islámica derribara por error un avión de pasajeros ucraniano, matando a 176 personas.



Las declaraciones de Hasán Ruhani en una reunión del gabinete televisada en Irán suponían la primera amenaza directa a Europa en medio de fuertes tensiones entre Teherán y Washington, desencadenadas tras la decisión de Donald Trump de retirar a Estados Unidos del acuerdo nuclear en mayo de 2018.



Los comentarios de Mohammad Javad Zarif en Nueva Delhi eran la primera ocasión en la que un miembro del gobierno iraní describía como una mentira la versión inicial de que un fallo técnico había causado el siniestro del vuelo de Ukraine International Airlines.



La catástrofe aérea ha desencadenado días de airadas protestas en Irán.



Las tensiones tocaron techo hace dos semanas cuando un ataque de dron estadounidense en Bagdad mató al influyente general de la Guardia Revolucionaria Qassem Soleimani. El general lideraba a las fuerzas aliadas de Irán en el extranjero, incluidos los combatientes a los que se atribuían ataques mortales con bombas camineras contra tropas estadounidenses en Irak.

Él miércoles de la semana pasada, Irán respondió con un ataque con misiles balísticos contra bases militares iraquíes que alojaban a tropas estadounidenses, justo antes de que una batería antiaérea derribara el avión ucraniano que acababa de despegar del aeropuerto Imán Jomeini de Teherán.



En plena crisis, Gran Bretaña, Francia y Alemania activaron el llamado “mecanismo de disputa” del acuerdo nuclear firmado en 2015 por Irán y varias potencias internacionales. Hablando ante su gabinete, Ruhani se mostró insualmente enfadado.



“El soldado estadounidense está en peligro hoy, el soldado europeo podría estar en peligro mañana”, dijo el presidente. Aunque no entró en detalles, hay tropas europeas desplegadas con las estadounidenses en Irak y Afganistán. Además, Francia mantiene una base naval en Abu Dhabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, mientras que Gran Bretaña ha abierto una base en la nación insular de Bahréin.



Ruhani criticó también las palabras “sin base” de Europa, en alusión al acuerdo nuclear. Teherán esperaba que Europa ofreciera una forma de que Teherán pudiera vender su petróleo en el extranjero pese a las sanciones estadounidenses. Sin embargo, el deseado proyecto de intercambio de crudo por mercancías no ha cuajado y una línea de crédito anunciada por Francia tampoco se ha materializado.



Tras la muerte de Soleimani, Irán anunció que dejaría de cumplir cualquiera de los límites del acuerdo nuclear, diseñado para impedir que Teherán tuviera suficiente material para construir una bomba nuclear si decidía hacerlo. Irán ha dicho que seguirá dando acceso a sus centros de desarrollo nuclear a la agencia supervisora de energía nuclear de Naciones Unidas. Ruhani también reiteró el miércoles la promesa tradicional iraní de que Teherán no intenta conseguir la bomba.

Las potencias europeas activaron reacias el mecanismo de disputa del acuerdo para obligar a Irán a negociar, iniciando una cuenta atrás en un proceso que podría suponer la restauración de sanciones de la ONU y la Unión Europea sobre Irán.



El secretario británico de Exteriores, Dominic Raab, dijo al Parlamento que las potencias europeas habían decidido actuar pese a las objeciones de Rusia y China porque cada infracción del acuerdo reduce el tiempo que necesitaría Irán para producir una bomba nuclear. Con los términos del pacto, los expertos creían que Irán tardaría un año en tener material suficiente para una bomba.



Durante una intervención en Nueva Delhi, Zarif culpó a la “ignorancia” y “arrogancia” estadounidense de “alimentar el caos” en Oriente Medio, aunque reconoció la indignación de los iraníes por el derribo del avión.



“En las últimas noches hemos tenido gente en las calles de Teherán manifestándose contra el hecho de que se les mintió durante un par de días”, dijo el ministro, que después elogió al Ejército iraní por ser “lo bastante valiente como para reconocer pronto su responsabilidad”.



Sin embargo, dijo que él y el presidente Ruhani no supieron hasta el viernes que un misil había derribado el avión dos días antes, planteando nuevas dudas sobre cuánto poder tiene el gobierno civil iraní en la teocracia chií. La Guardia Revolucionaria, el cuerpo paramilitar iraní que derribó el avión, supo de inmediato que su misil había provocado el siniestro.



La Guardia solo responde ante el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, que se espera presida las plegarias del viernes en Irán por primera vez en años, en medio del descontento por el suceso.