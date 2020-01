El Hashd al Shaabi iraquí acusa a EEUU de haber matado a su número 2 y a general iraní Soleimani

BAGDAD, IRAK.- El general Qassim Soleimani, jefe de la Fuerza Quds de Irán, murió el viernes en un ataque aéreo contra el aeropuerto internacional de Bagdad, dijeron tres funcionarios iraquíes y la televisión de Irak.



En el ataque también pereció Abu Mahdi al Muhandis, subcomandante de las Fuerzas de Movilización Popular, un grupo paramilitar apoyado por Irán, según las fuentes.



Estas muertes suponen un punto crítico para el Oriente Medio y se prevé que provocarán duras represalias severa contra Israel y los intereses estadounidenses en la región por parte de Irán y las fuerzas a las que apoya.

Las FMP responsabilizaron a Estados Unidos del ataque contra el aeropuerto internacional de Bagdad.



Estados Unidos e Irán no habían hecho aún pronunciamientos sobre los hechos.



Un político de alto rango y un funcionario de seguridad de alto nivel de Irak confirmaron a The Associated Press que Soleimani y Al Muhandis figuran entre los fallecidos en el ataque. Dos jefes paramilitares leales a Irán también confirmaron esas muertes, entre ellos un miembro de la milicia Kataeb Hezbollah, la cual estuvo involucrada en la agresión de esta semana contra la embajada estadounidense.



El funcionario, que solicitó el anonimato, dijo que Al Muhandis había llegado al aeropuerto en una caravana de vehículos para recibir a Soleimani, cuyo avión vino procedente de Líbano o Siria. El ataque aéreo ocurrió apenas después de que Soleimani descendiera del avión.



Los funcionarios hablaron a condición del anonimato debido a la delicadeza del asunto y porque no estaban autorizados a hacer declaraciones oficiales.



El político dijo que el cadáver de Soleimani fue identificado por un anillo.



Horas antes, un funcionario de las Fuerzas de Movilización Popular dijo que siete personas habían muerto a causa de un cohete disparado contra el Aeropuerto Internacional de Bagdad, y atribuyó el ataque a Estados Unidos.



El funcionario dijo que entre los muertos estaba el oficial del protocolo del aeropuerto: Mohammed Reda.



Un funcionario de seguridad confirmó que siete personas murieron en el ataque contra el aeropuerto, el cual describió como un ataque aéreo.

