Donald Trump recauda mucho más dinero que sus rivales demócratas para elecciones 2020

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El equipo de reelección del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló el jueves una impresionante recaudación para financiar su campaña, dejando en evidencia la magnitud del desafío que enfrentan los rivales demócratas al iniciarse el año electoral.



En el cuarto trimestre de 2019, Trump recaudó la asombrosa cifra de 46 millones de dólares, incluso en medio del escándalo político que desató un proceso de destitución en su contra impulsado por la oposición demócrata.



Fue su mejor período de recaudación de fondos, en un año en que juntó 143 millones de dólares, anunció el equipo de reelección.



"Los demócratas y los medios de comunicación han estado en un frenético simulacro de destitución y la campaña del presidente solo se hizo más grande y más fuerte con nuestro mejor trimestre de recaudación de fondos", dijo el gerente de campaña de Trump 2020, Brad Parscale, en un comunicado.



"El cofre de guerra del presidente y el ejército de partidarios de base hacen de su campaña de reelección un monstruo imparable", aseguró.

Trump fue acusado de abuso de poder y obstrucción al Congreso el 18 de diciembre por la Cámara de Representantes controlada por los demócratas. Todavía debe ser juzgado por el Senado, donde se espera que sea absuelto dado que sus aliados republicanos son mayoría.



En los dos días posteriores a la aprobación del juicio político por parte de la Cámara baja, la campaña de Trump recaudó la friolera de 10 millones de dólares, según un reporte del New York Post retuiteado el jueves por el propio mandatario.



En el Partido Demócrata, catorce aspirantes a la Casa Blanca buscan quedarse con la nominación presidencial y desafiar a Trump en las urnas el 3 de noviembre. Pero ninguno logró juntar tanto dinero como el mandatario.



El senador Bernie Sanders anunció sin embargo el jueves una cifra considerable: más de 34.5 millones de dólares cosechados en el último trimestre, el mejor resultado anunciado por un candidato a las primarias demócratas en 2019.



Sanders, a la izquierda del partido, va segundo en las encuestas de la interna demócrata, detrás del exvicepresidente moderado Joe Biden, que aún no ha anunciado las cantidades recaudadas en el último trimestre.



El equipo de Sanders también dijo que superó las cinco millones de donaciones individuales, una cifra que su anterior campaña presidencial no superó hasta marzo de 2016.



Otro candidato moderado, el más joven en las primarias, Pete Buttigieg, también anunció muy buenos resultados el jueves: recibió 24.7 millones de dólares en el último trimestre y 76 millones en total en el año. Es una suma impresionante para este exmilitar, abiertamente declarado homosexual y desconocido para el público en general hace un año.



Buttigieg, quien hasta el miércoles era el alcalde de la ciudad de South Bend, Indiana, lidera las encuestas en Iowa, el primer estado que votará por las primarias demócratas el 3 de febrero.

