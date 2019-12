Un turista británico murió tras un asalto en Buenos Aires

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- Un turista británico de 50 años murió y su hijo de 28 resultó herido tras ser baleados en un intento de robo este sábado frente a un lujoso hotel del Puerto Madero, uno de los barrios más caros de Buenos Aires, informó a la AFP una fuente oficial.



"Son padre e hijo y son británicos. La persona que falleció tenía un disparo en el pulmón", dijo en el hospital la fuente que pidió anonimato.



La muerte del turista fue confirmada por el prefecto mayor Miguel Ángel Reyes, a cargo de la seguridad en ese barrio.



"Lamentablemente hay una persona fallecida y el otro salió de una operación que fue satisfactoria", dijo Reyes a América TV.



El ataque ocurrió a las 11 de la mañana del sábado, a plena luz del día frente al hotel Faena, e inmediatamente se alertó al sistema oficial de emergencias médicas SAME que acudió de urgencia y trasladó a ambos al hospital público Argerich.



El turista murió unas horas más tarde cuando era operado en el mismo hospital.



El hijo, de 28 años, recibió un disparo en el muslo, cerca de la ingle, y está fuera de peligro.



Junto a ellos viajaban la esposa del fallecido y la novia del joven.



"Están muy shockeados. No quieren hablar con nadie", afirmó la fuente. La familia está acompañada por personal del Ministerio de Justicia, del consulado británico y la Defensoría del Pueblo.



Reyes aseguró que se trata de un "hecho muy inusual en esta zona de pocos ilícitos".



"Los delincuentes no están aún identificados pero tenemos indicios de que venían siguiéndolos. Fueron dos autos y una moto" los que participaron del ataque, declaró el prefecto mayor.



Los dos turistas venían del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde habían desembarcado este sábado, y al llegar al hotel fueron interceptados por los delincuentes.



En la investigación intervino personal de la Prefectura, a cargo de la seguridad del barrio por tratarse de una zona portuaria.



En Puerto Madero, frente al Río de la Plata y cercano al centro financiero de Buenos Aires, vivía el nuevo presidente Alberto Fernández, quien se mudó a la residencia oficial de Olivos tras asumir el gobierno el martes.



La inseguridad es uno de los temas que preocupa a los argentinos, por detrás de problemáticas económicas como la inflación, la pobreza y el desempleo.