Avioneta impacta contra otra aeronave en Montana; hay al menos dos heridos

Montana, Estados Unidos.-Una avioneta pequeña se salió de la pista después de aterrizar y se estrelló contra un avión estacionado que estaba estacionado en el Aeropuerto de Kalispell en Montana.

Cuatro personas lograron escapar del avión que aterrizaba, mientras que la aeronave que estaba estacionada no tenía pasajeros, según el Jefe de Bomberos de Kalispell.

Además, confirmaron que al menos dos personas resultaron con lesiones en el hecho y no se reporta ningún fallecido.

Hasta el momento no se tiene mayor información del incidente, sin embargo, las autoridades ya se encuentran en el lugar y se espera que ellos confirmen cómo ocurrió el hecho.