Niño de Gaza muere golpeado por paquete de ayuda humanitaria

Tegucigalpa, Honduras.- Un niño gazatí murió en las últimas horas luego de ser golpeado por un paquete de ayuda humanitaria que acabada de ser arrojada desde un avión. El lamentable incidente quedó captado en video en el momento en que la víctima junto a muchos menores más y adultos corría hacia la zona donde iban a caer los paquetes de alimentos. La zona es duramente afectada por el conflicto armado entre Israel y Hamas que ha orillado una hambruna en las últimas semanas y con ello la muerte de decenas de niños por desnutrición.

El menor, cuya identidad es desconocida, fue fuertemente golpeado por el cargamento de ayuda humanitaria y su cuerpo recuperado de la zona por familiares. La dramática escena muestra cuando el cadáver es cargado en brazos por un hombre, mientras en el lugar los demás continúan intentando conseguir algo del alimento lanzado.

Muertes por ataques y desnutrición

La muerte del menor se suma a los más de 68 gazatíes que murieron el domingo -10 de agosto- a causa de los ataques israelíes en la Franja de Gaza, incluidas 29 personas que fallecieron mientras buscaban alimentos en los puntos de ayuda humanitaria, informó este lunes el Ministerio de Sanidad gazatí. Según el informe del Ministerio -que recoge cifras correspondientes al día anterior-, en total llegaron 69 muertos a los hospitales de la Franja, uno de ellos un cadáver recuperado de los escombros y que murió con anterioridad.