Les sacó los órganos: capturan a hombre en Comayagua mientras mataba a tres perros

Un hombre fue arrestado en el momento exacto en que le quitaba la vida a tres perros en Comayagua. ¿Cómo sucedieron los hechos?

  • 11 de agosto de 2025 a las 12:55
1 de 10

Por maltrato animal, la Policía Nacional capturó a un hombre que fue hallado en flagrancia. Aquí los detalles.

 Foto: Cortesía
2 de 10

En redes sociales circulan fotografías que muestran a los caninos con sus órganos expuestos, específicamente los intestinos.

 Foto: Cortesía
3 de 10

Las autoridades capturaron al individuo, cuya identidad aún se desconoce, y recordaron que el maltrato animal está penado por la ley hondureña.

 Foto: Cortesía
4 de 10

"Este tipo de delito implica actos de violencia extrema que provocan sufrimiento severo y la muerte del animal, como golpear, apuñalar, quemar o mutilar de forma intencional", detalló la Policía Nacional.

 Foto: Cortesía
5 de 10

Al momento del arresto, el hombre vestía un suéter naranja, un pantalón café y unas chancletas rojas.Se desconoce si los caninos eran de su propiedad o la razón por la cual les habría quitado la vida.

 Foto: Cortesía
6 de 10

Se desconoce si los caninos eran de su propiedad o la razón por la cual les habría quitado la vida.

 Foto: Cortesía
7 de 10

Una fotografía muestra al individuo esposado y custodiado por agentes de la Policía Nacional.

 Foto: Cortesía
8 de 10

Las autoridades no brindaron más detalles del agresor, y se desconoce su identidad y edad.

 Foto: Cortesía
9 de 10

Tampoco se especificó si el hombre padece algún trastorno mental que pudiera haber provocado este tipo de conducta.

 Foto: Cortesía
10 de 10

Otra imagen evidencia a los perros en un terreno de tierra, con sus intestinos expuestos.

 Foto: Cortesía
