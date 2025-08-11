Les sacó los órganos: capturan a hombre en Comayagua mientras mataba a tres perros

Por maltrato animal, la Policía Nacional capturó a un hombre que fue hallado en flagrancia. Aquí los detalles.
En redes sociales circulan fotografías que muestran a los caninos con sus órganos expuestos, específicamente los intestinos.
Las autoridades capturaron al individuo, cuya identidad aún se desconoce, y recordaron que el maltrato animal está penado por la ley hondureña.
"Este tipo de delito implica actos de violencia extrema que provocan sufrimiento severo y la muerte del animal, como golpear, apuñalar, quemar o mutilar de forma intencional", detalló la Policía Nacional.
Al momento del arresto, el hombre vestía un suéter naranja, un pantalón café y unas chancletas rojas.Se desconoce si los caninos eran de su propiedad o la razón por la cual les habría quitado la vida.
Una fotografía muestra al individuo esposado y custodiado por agentes de la Policía Nacional.
Las autoridades no brindaron más detalles del agresor, y se desconoce su identidad y edad.
Tampoco se especificó si el hombre padece algún trastorno mental que pudiera haber provocado este tipo de conducta.
Otra imagen evidencia a los perros en un terreno de tierra, con sus intestinos expuestos.