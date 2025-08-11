  1. Inicio
Olimpia tiene malos recuerdos con él: ¿Quién es Javier López, nuevo entrenador de Motagua?

Eliminó a Olimpia en Copa Centroamericana y estuvo varios años si dirigir; la trayectoria profesional de Javier López, nuevo entrenador de Motagua

  • 11 de agosto de 2025 a las 14:10
1 de 16

Motagua confirmó en las últimas horas la salida de su entrenador Diego Vázquez y anunció la llegada de Javier López como nuevo timonel. Esta es su trayectoria profesional.

Fotos: Cortesía.
2 de 16

El Ciclón Azul emitió un comunicado oficial mediante sus redes sociales anunciando la salida del entrenador Diego Vázquez.

3 de 16

"El Fútbol Club Motagua informa a su afición, medios de comunicación y público en general que, a partir de hoy, el profesor Diego Vázquez deja de desempeñarse como Director Técnico de nuestro primer equipo. Diego es, sin lugar a dudas, el técnico más exitoso en la historia del Ciclón Azul", rezaba parate del comunicado.
4 de 16

La salida de la "Barbie" se deriva de los malos resultados obtenidos en el arranque del torneo Apertura 2025 de Liga Nacional, donde no logró ganar ni un tan solo partido en 4 jornadas.

5 de 16

Motagua tomó rápidamente una decisión y contrató a Javier López como nuevo entrenador. Este es su recorrido profesional.

6 de 16

López tiene la edad de 49 años y nació en la ciudad de Lugo, España.

7 de 16

Su recorrido como entrenador lo inició en septiembre de 2008 como Director Deportivo de las Escuelas de Fútbol del Real Madrid en México y estuvo en el cargo por 11 meses.

8 de 16

En 2011 asumió como Director de Futbol Base en Atlante, posteriormente se convirtió en el Director de las Fuerzas Básicas del Atlante en México.

9 de 16

También tuvo su paso por Cimarrones de Sonora FC en la Liga de Ascenso de México. Ahí estuvo dirigiendo por 10 meses.
10 de 16

En 2018 fue el Coordinador del Fútbol en el CD Lugo de España. Posterioemnte estuvo por varios años sin dirigir.

11 de 16

Fue hasta la temporada 2024-25 que asumió como DT de Antigua GFC en primera división de Guatemala.

12 de 16

Javier López como técnico del Antigua GFC llegó a semifinales en la temporada dirigida en el fútbol chapín. En ficha fase fue eliminado por Xelajú.
13 de 16

A nivel internacional, Antigua GFC disputó la Copa Centroamericana de la Concacaf. Uno de sus rivales en el torneo fue Olimpia, con quien empató 1-1 y eliminó en fase de grupos.

14 de 16

En esa edición del certamen de Concacaf llegó la Semifinal, donde se midió ante Alajuelense y cayó 1-0, sin embargo, consiguió el boleto hacia la Copa de Campeones de la Concacaf 2025.
15 de 16

Es de agregar que Javier López era uno de los favoritos a tomar las riendas del Marathón para el torneo Clausura 2024, pero al final el elegido fue Manolo Keosseián, entrenador que no avanzó de la fase de repechajes tras quedar eliminado ante Victoria.
16 de 16

Motagua marcha en la última posición de Liga Nacional con 0 puntos acumulados y Javier López deberá sacar a flote este barco.

