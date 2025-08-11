Miguel Uribe Turbay, el político al que Pablo Escobar le arruinó la vida

Miguel Uribe Turbay, el senador colombiano fallecido este lunes 11 de agosto tras un atentado criminal, vivió una historia de violencia- desde su niñez- que nunca se apartó de su vida del todo. La muerte de su madre a manos de narcotraficantes y su muerte por violencia política.
Miguel Uribe Turbay nació en medio de la tormenta del narcoterrorismo que vivía Colombia en los años 80 y 90. Ahí en medio del caos llegó a la vida el 28 de enero de 1986.
Su infancia que debía ser una etapa de alegría como cualquier niño se vio ensombrecida con la fatalidad por la muerte de su madre cuando apenas él tenía 5 años.
Su madre, Diana Turbay, una prominente periodista en Colombia e hija del expresidente Julio César Turbay Ayala fue secuestrada el 30 de agosto de 1990 por el grupo de Los Extraditables organizado por Dayro Cardozo Metaute "Comanche", y David Ricardo Prisco Lopera, comandados por Pablo Escobar.
Con el secuestro de Diana, Pablo Escobar buscaba presionar al presidente de Colombia, en ese entonces, César Gaviria (que aparece en esta imagen con Diana), para que derogara el tratado de extradición.
La periodista pasó lejos de su pequeño hijo, Miguel, desde el 30 de agosto de 1990 cuando fue secuestrada y ya nunca regresó, pues murió durante una operación de rescate el 25 de enero del siguiente año.
Fueron cinco meses de angustia para la familia Turbay, en donde Miguel -de apenas cinco años- perdió a su madre por un regreso que nunca se dio. Esos meses ella los pasó en condiciones deplorables.
Diana Turbay murió a causa de una bala en la espalda, que le destruyó parcialmente el hígado y el riñón izquierdo, en un operativo que nunca fue consultado con su familia.
El fatídico crimen convirtió a Diana en una víctima directa de Pablo Escobar y al pequeño Miguel en víctima indirecta al perder a su madre a temprana edad. Aquí el pequeño Miguel, en ese entonces de cinco años, junto al féretro de su madre.
Treinta años después, la violencia lo volvió a visitar al sufrir un atentado en medio de un mitin político que puso su vida al filo de la muerte. Un atentado a la vista pública que dejó imágenes de terror. El sábado 7 de junio, mientras participaba en un acto público en el parque El Golfito, en el barrio Modelia de Bogotá, fue víctima de un atentado cuando un menor de 15 años le disparó en la cabeza y en la pierna izquierda.
Miguel Uribe Turbay deja huérfanos a cuatro hijos, tres de crianza y el pequeño Alejandro de cinco años, con quien hoy se repite la historia al perder a su padre por la violencia política.