Miguel Uribe Turbay, el político al que Pablo Escobar le arruinó la vida

Treinta años después, la violencia lo volvió a visitar al sufrir un atentado en medio de un mitin político que puso su vida al filo de la muerte. Un atentado a la vista pública que dejó imágenes de terror. El sábado 7 de junio, mientras participaba en un acto público en el parque El Golfito, en el barrio Modelia de Bogotá, fue víctima de un atentado cuando un menor de 15 años le disparó en la cabeza y en la pierna izquierda.