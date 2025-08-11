  1. Inicio
  2. · Mundo

Tiroteo en tienda deja al menos dos muertos en Austin, Texas

El Departamento de Policía de Austin reportó que al llegar al lugar pudieron confirmar el fallecimiento de dos personas

  • 11 de agosto de 2025 a las 15:17
Tiroteo en tienda deja al menos dos muertos en Austin, Texas

La policía también mencionó en una conferencia de prensa que el tiroteo ocurrió fuera de la tienda.

 Foto: Captura de video

Texas, Estados Unidos.-Al menos tres personas murieron y varias resultaron heridas en un tiroteo la tarde de este lunes en un estacionamiento de una tienda en Austin, la capital del estado de Texas, informaron las autoridades.

El Departamento de Policía de Austin (ADP, en inglés) dijo en un mensaje en su cuenta de X que al menos dos personas murieron en el incidente ocurrido a las 13.34 hora local (18.34 GMT) en el estacionamiento de una tienda Target.

Luego, ADP confirmó a la televisora KVUE que una tercera víctima había fallecido y otras dos personas resultaron heridas. Se desconoce su condición.

Las autoridades informaron que un sospechoso fue detenido después de huir de la escena.

Al menos un muerto y decenas de heridos en explosión en una planta de acero en Pensilvania

La jefa de APD, Lisa Davis, dijo a la televisora que el sospechoso robó un automóvil en el estacionamiento de Target y huyó, pero fue rápidamente localizado y puesto bajo custodia.

“La escena sigue activa y la investigación continúa”, declaró la policía en su mensaje al público.

El alcalde de Austin, Kirk Watson, dijo en las redes sociales que había sido notificado de este tiroteo y que estaba siendo informado sobre la situación.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias