Al menos un muerto y decenas de heridos en explosión en una planta de acero en Pensilvania

Pensilvania, Estados Unidos.-Al menos una persona ha muerto y decenas han resultado heridas tras una explosión en una planta de la acerera U.S. Steel en la ciudad de Clairton (Pensilvania).

Según indicó en un comunicado el Departamento de Policía del Condado de Allegheny, hay dos personas desaparecidas tras el incidente y otras están siendo atendidas por lesiones, pero se desconoce su gravedad.

Por su parte, el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, escribió en su perfil de X que se produjeron "múltiples explosiones" en esta planta de U.S. Steel.

"Los empleados heridos han sido trasladados a hospitales para recibir atención, y las labores de búsqueda y rescate continúan", apuntó Shapiro.