  1. Inicio
  2. · Mundo

Al menos un muerto y decenas de heridos en explosión en una planta de acero en Pensilvania

El Departamento de Salud del condado informó que está monitoreando "activamente" la explosión y recomendó a los residentes permanecer en el interior de sus casas

  • 11 de agosto de 2025 a las 14:48
Al menos un muerto y decenas de heridos en explosión en una planta de acero en Pensilvania

En videos difundidos por la prensa estadounidense, se puede ver la planta de U.S. Steel reducida a escombros tras la explosión.

 Foto: Captura de video

Pensilvania, Estados Unidos.-Al menos una persona ha muerto y decenas han resultado heridas tras una explosión en una planta de la acerera U.S. Steel en la ciudad de Clairton (Pensilvania).

Según indicó en un comunicado el Departamento de Policía del Condado de Allegheny, hay dos personas desaparecidas tras el incidente y otras están siendo atendidas por lesiones, pero se desconoce su gravedad.

Por su parte, el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, escribió en su perfil de X que se produjeron "múltiples explosiones" en esta planta de U.S. Steel.

"Los empleados heridos han sido trasladados a hospitales para recibir atención, y las labores de búsqueda y rescate continúan", apuntó Shapiro.

Pronóstico de la tormenta tropical Erin: así será su trayectoria

Los Servicios de Emergencia del condado indicaron que se reportó un incendio en la planta alrededor de las 10:51 de la mañana (14:51 hora GMT).

El condado trasladó a 15 ambulancias a la zona, y de acuerdo a Abigail Gardner, portavoz del condado de Allegheny, hay personas atrapadas bajo los escombros y los equipos de rescate se encuentran trabajando en el lugar.

En videos difundidos por la prensa estadounidense, se puede ver la planta de U.S. Steel reducida a escombros tras la explosión, de la que aún se desconocen las causas.

Por su parte, el Departamento de Salud del condado informó en su perfil de Facebook de que está monitoreando "activamente" la explosión y recomendó a los residentes que se encuentran cerca de la zona a permanecer en el interior.

Del mismo modo, les aconsejó cerrar sus ventanas y puertas y evitar actividades que hagan entrar aire del exterior.

Esta planta se dedica a convertir carbón en coque, un tipo de combustible que se utiliza generalmente en la industria siderúrgica y en procesos químicos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias