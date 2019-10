Reporta cinco muertos por violentas protestas en Ecuador

QUITO, ECUADOR.- Al menos un líder indígena y cuatro personas más han muerto durante las protestas contra el gobierno iniciadas hace una semana tras la aplicación de una serie de medidas económicas, informó la Defensoría del Pueblo, en momentos en que algunos grupos advierten que incrementarán sus movilizaciones.



Las autoridades, sin embargo, aseguran que sólo tienen registradas a dos personas fallecidas en accidentes y no como resultado de los enfrentamientos. Además, anunció la detención de al menos 17 personas, la mayoría venezolanos, que habrían participado en las protestas.



El gobierno del presidente Lenín Moreno, que responsabiliza al exmandatario Rafael Correa y al gobernante venezolano Nicolás Maduro de estar detrás del caos en las calles, enfrenta su mayor crisis política y social desde que hace dos años asumió el poder y por el momento las cosas no parecen que mejorarán.



El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE), Jaime Vargas, dijo el jueves que no cederán en las protestas hasta que se reviertan las medidas económicas del gobierno, incluido un incremento en los combustibles. De hecho, cientos de indígenas se mantienen dentro de la sede de la Casa de la Cultura en Quito, donde retuvieron al menos a ocho policías -incluida una mujer- y no permiten salir a más de una veintena de periodistas.

Uno de los oficiales fue obligado a cubrirse con una bandera alrededor de los hombros y portar un sombrero como el que usan los indígenas, mientras todos fueron forzados a quitarse las botas. La mujer policía por momentos se limpiaba las lágrimas.



“Con la sangre de nuestros hermanos no vamos a negociar, no hay ningún negocio con este gobierno nefasto, mentiroso, ladrón”, dijo Vargas en un mensaje a los indígenas reunidos en la Casa de Cultura y transmitido en televisión. Ahí, varios portaban rosas blancas como un homenaje a compañeros que --dicen-- han muerto en las protestas.



En su cuenta de twitter, la Defensoría lamentó el fallecimiento de Inocencio Tucumbi, dirigente de la CONAIE de Cotopaxi y de cuatro personas más. No dio otros detalles acerca de los fallecidos, a los que se suman decenas de heridos diversas razones y alrededor de 800 detenidos.



El secretario general de la Presidencia, José Briones, dijo que oficialmente hay una persona que fue atropellada el lunes por un conductor amedrentado por manifestantes y una segunda persona falleció el miércoles por una caída y golpe en la cabeza.



Briones condicionó cualquier diálogo a que liberen a los policías retenidos y dejen salir a los periodistas que están dentro de la Casa de Cultura.



Mientras, la ministra del Interior, María Paula Romo, informó en su cuenta de Twitter la detención de 17 personas, en su mayoría venezolanos, capturados en las inmediaciones del aeropuerto de Quito y que supuestamente tenían información de los desplazamientos del presidente y del vicepresidente.



“Serán puestos en los próximos minutos a órdenes de la justicia, cada nuevo evento confirma todos los intereses que están detrás del caos en el país”, señaló.



Tanto el expresidente Correa, quien fue amigo y mentor político de Moreno, como Maduro han negado por ambos en forma separada.

Miles de indígenas llegaron a Quito desde inicios de semana para rechazar la eliminación de subsidios a los combustibles, cuyos precios pasaron de 1,85 dólares el galón de gasolina a 2.39, y el diésel de 1.03 a 2.30 dólares, entre otras reformas de carácter laboral y financiero.



Desde el lunes los indígenas han realizado manifestaciones que incluso llegaron a tomarse momentáneamente las instalaciones de la Asamblea, en medio de las cuales han sido reprimidos con gases por las fuerzas del orden. En las protestas confluyeron también transportistas, estudiantes y sindicalistas, los últimos de los cuales generaron fuertes incidentes el miércoles cerca de la casa de gobierno.



Moreno, que trasladó la sede del gobierno a Guayaquil para reducir tensiones, ha advertido que no dará marcha atrás en su decisión de eliminar el subsidio a los combustibles.