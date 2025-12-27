Un terremoto de magnitud 6.6 grados sacudió Taiwán

Taiwán.-Un fuerte terremoto de magnitud 6,6 sacudió el mar de Filipinas la noche del sábado, cerca a Taiwán, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El sismo ocurrió a las 11:05 p.m., hora local, a unos 60 kilómetros al noroeste de la ciudad de Taipei, según datos del organismo.

El USGS indicó que el sismo ocurrió a una profundidad aproximada de entre 67 y 72,8 kilómetros, lo que provocó fuertes sacudidas en las regiones del norte y el este.