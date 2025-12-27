Jair Bolsonaro se somete a nueva cirugía para tratar crisis de hipo

Río de Janeiro, Brasil.-El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, condenado a 27 años y tres meses de prisión por golpismo, fue sometido este sábado a una nueva cirugía para tratar las crisis de hipo que padece desde hace meses, informó su familia.

La intervención consistió en un bloqueo anestésico del nervio frénico, según su esposa Michelle Bolsonaro.

La cirugía fue exitosa y el exmandatario ya está en recuperación, según los médicos que participaron en la operación, señaló a la prensa el cirujano Cláudio Birolini.

Por su parte, el cardiólogo Brasil Ramos Caiado afirmó que el hipo le ha causado fatiga extrema a Bolsonaro e interrumpido el sueño.

De acuerdo con el boletín médico divulgado este sábado, hoy se bloqueó el nervio frénico derecho y para el lunes fue programado el procedimiento que bloqueará el del lado izquierdo.