Alerta roja en Málaga por fuertes lluvias: se reportan inundaciones

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) elevó los avisos por lluvias en la provincia de Málaga a nivel rojo (peligro extraordinario) el sábado por la noche debido a precipitaciones muy intensas, con acumulados previstos de hasta 120 litros por metro cuadrado en 12 horas en áreas como la Costa del Sol y el valle del Guadalhorce.
Protección Civil y Emergencias Andalucía enviaron el mensaje de emergencia “Es-Alert” a los teléfonos móviles de los habitantes de 27 municipios malagueños afectados por la alerta roja, recomendando quedarse en casa y evitar zonas inundables.
El servicio 112 Andalucía atendió casi 70 incidentes relacionados con lluvias y tormentas durante la jornada, siendo la provincia de Málaga la más afectada, con un alto número de avisos en municipios como Marbella, San Pedro Alcántara y otros.
Varios puntos de Marbella experimentaron anegaciones de calles y zonas urbanas, con calles y garajes inundados como resultado de las intensas precipitaciones.
En localidades como Benahavís se produjeron desprendimientos de ladera y cortes de carreteras (por ejemplo la A-397), complicando la circulación vial.
Ante la situación, varios municipios del interior malagueño, como Monda y Alozaina, decidieron activar sus planes municipales de emergencia como medida preventiva ante el riesgo de desbordamientos de ríos y arroyos.
Las autoridades recomendaron evitar desplazamientos innecesarios, respetar los cortes de tráfico y seguir las indicaciones de Protección Civil, especialmente en zonas catalogadas como inundables o cercanas a cauces.
Informes de seguimiento meteorológico y de redes hidrológicas señalaron crecidas en ríos como el Guadalhorce y otras zonas interiores, aumentando el riesgo de desbordamientos incluso si todavía no se reportaba un desastre masivo.
Además de la lluvia intensa, el temporal trajo vientos fuertes, tormentas y granizo a la Costa del Sol, elevando el impacto del episodio con múltiples fenómenos meteorológicos adversos.
Sin víctimas graves confirmadas: A pesar de la intensidad del episodio y las decenas de incidencias gestionadas, hasta el momento no se han reportado daños personales de gravedad significativos, aunque el temporal continuaba activo y las autoridades insistían en la precaución.