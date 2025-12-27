  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías mundo

Alerta roja en Málaga por fuertes lluvias: se reportan inundaciones

Las intensas lluvias registradas este sábado 27 de diciembre en Málaga provocaron inundaciones de calles y múltiples incidencias, lo que llevó a la Aemet a activar el aviso rojo. Aquí los detalles

  • Actualizado: 27 de diciembre de 2025 a las 19:04
Alerta roja en Málaga por fuertes lluvias: se reportan inundaciones
1 de 10

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) elevó los avisos por lluvias en la provincia de Málaga a nivel rojo (peligro extraordinario) el sábado por la noche debido a precipitaciones muy intensas, con acumulados previstos de hasta 120 litros por metro cuadrado en 12 horas en áreas como la Costa del Sol y el valle del Guadalhorce.

Fotos: Captura de video
Alerta roja en Málaga por fuertes lluvias: se reportan inundaciones
2 de 10

Protección Civil y Emergencias Andalucía enviaron el mensaje de emergencia “Es-Alert” a los teléfonos móviles de los habitantes de 27 municipios malagueños afectados por la alerta roja, recomendando quedarse en casa y evitar zonas inundables.

Foto: Captura de video
Alerta roja en Málaga por fuertes lluvias: se reportan inundaciones
3 de 10

El servicio 112 Andalucía atendió casi 70 incidentes relacionados con lluvias y tormentas durante la jornada, siendo la provincia de Málaga la más afectada, con un alto número de avisos en municipios como Marbella, San Pedro Alcántara y otros.

Foto: Captura de video
Alerta roja en Málaga por fuertes lluvias: se reportan inundaciones
4 de 10

Varios puntos de Marbella experimentaron anegaciones de calles y zonas urbanas, con calles y garajes inundados como resultado de las intensas precipitaciones.

Foto: Captura de video
Alerta roja en Málaga por fuertes lluvias: se reportan inundaciones
5 de 10

En localidades como Benahavís se produjeron desprendimientos de ladera y cortes de carreteras (por ejemplo la A-397), complicando la circulación vial.

Foto: Captura de video
Alerta roja en Málaga por fuertes lluvias: se reportan inundaciones
6 de 10

Ante la situación, varios municipios del interior malagueño, como Monda y Alozaina, decidieron activar sus planes municipales de emergencia como medida preventiva ante el riesgo de desbordamientos de ríos y arroyos.

Foto: Captura de video
Alerta roja en Málaga por fuertes lluvias: se reportan inundaciones
7 de 10

Las autoridades recomendaron evitar desplazamientos innecesarios, respetar los cortes de tráfico y seguir las indicaciones de Protección Civil, especialmente en zonas catalogadas como inundables o cercanas a cauces.

 Foto: Captura de video
Alerta roja en Málaga por fuertes lluvias: se reportan inundaciones
8 de 10

Informes de seguimiento meteorológico y de redes hidrológicas señalaron crecidas en ríos como el Guadalhorce y otras zonas interiores, aumentando el riesgo de desbordamientos incluso si todavía no se reportaba un desastre masivo.

 Foto: Captura de video
Alerta roja en Málaga por fuertes lluvias: se reportan inundaciones
9 de 10

Además de la lluvia intensa, el temporal trajo vientos fuertes, tormentas y granizo a la Costa del Sol, elevando el impacto del episodio con múltiples fenómenos meteorológicos adversos.

Foto: Captura de video
Alerta roja en Málaga por fuertes lluvias: se reportan inundaciones
10 de 10

Sin víctimas graves confirmadas: A pesar de la intensidad del episodio y las decenas de incidencias gestionadas, hasta el momento no se han reportado daños personales de gravedad significativos, aunque el temporal continuaba activo y las autoridades insistían en la precaución.

Foto: Captura de video
Cargar más fotos