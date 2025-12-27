Alerta roja en Málaga por fuertes lluvias: se reportan inundaciones

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) elevó los avisos por lluvias en la provincia de Málaga a nivel rojo (peligro extraordinario) el sábado por la noche debido a precipitaciones muy intensas, con acumulados previstos de hasta 120 litros por metro cuadrado en 12 horas en áreas como la Costa del Sol y el valle del Guadalhorce.