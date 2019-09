Alcalde de ciudad salvadoreña es detenido por corrupción

SAN SALVADOR, EL SALVADOR.- El alcalde de Coatepeque, ciudad salvadoreña del oeste, Jorge Alberto Rivas, y parte de su concejo municipal, fueron detenidos el martes señalados de corrupción por la fiscalía.



El fiscal general, Raúl Melara, dio a conocer la información en una rueda de prensa en la que detalló que Rivas enfrenta cargos por los delitos de peculado y malversación de fondos por proyectos no ejecutados.

Junto al edil fueron detenidas 25 personas de la comuna del alcalde de Coatepeque, entre ellas miembros del concejo municipal y de otras unidades de la alcaldía, según la fiscalía.



Las autoridades también ordenaron la detención de Mario Moreira, exalcalde de la ciudad de Santa Ana, la segunda ciudad en importancia de El Salvador, acusado de participar en actos de corrupción junto a Rivas.

Fondos para obras inexistentes

De acuerdo con el fiscal general de El Salvador, se determinó "con pruebas fehacientes" que Rivas y otros miembros de la alcaldía desembolsaban dinero de la alcaldía para "pagar por obras inexistentes".



"El dinero de la gente no se toca. No vamos a tolerar la corrupción, venga de donde venga", sostuvo Melara, quien no precisó el monto de dinero malversado.

Los detenidos, incluido el alcalde Jorge Alberto Rivas, fueron trasladados a una delegación de la Policía Nacional Civil para ser presentados posteriormente ante un juzgado para afrontar un proceso penal por corrupción.