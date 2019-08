Excompañeros: Ataque en Ohio pudo haberse prevenido  

DAYTON, OHIO.- Compañeros de clase del hombre que mató a nueve personas en Dayton, Ohio, dijeron que Connor Betts fue suspendido hace años por hacer “listas negras” con nombres de personas que quería matar y que quería violar, y cuestionaron por qué se le permitió comprar el arma de tipo militar usada en el ataque del fin de semana.



Los relatos se conocen después de que la policía dijo que no había antecedentes que impidieran a Betts, de 24 años, comprar un fusil estilo AR-15 y municiones como las que utilizó al disparar afuera de un bar atestado el domingo en la madrugada. Policías que estaban en la zona lo mataron menos de un minuto después de comenzar el tiroteo.



Los excompañeros de clase dijeron a The Associated Press que Betts fue suspendido de la Escuela Secundaria Bellbrook después de que alguien encontró su lista de asesinatos pintarrajeada en un baño de la escuela en 2012.



Antes de eso, fue suspendido por escribir una lista de alumnas de las que quería abusar sexualmente, de acuerdo con dos de los compañeros de clase, un hombre y una mujer que ahora tienen 24 años y hablaron bajo condición de anonimato por temor a sufrir acoso.



“Había una lista de violaciones y mi nombre estaba ahí”, dijo la compañera de clase.



La mujer, una exanimadora, dijo que no conocía personalmente a Betts, y que se sorprendió cuando la policía le llamó por teléfono para decirle que su nombre estaba incluido en una lista de posibles objetivos.

“El oficial dijo que (Betts) no estaría en la escuela por un tiempo”, dijo. “Pero después ya andaba caminando por los pasillos. No nos dieron ninguna advertencia de que había regresado a la escuela”.



El compañero de Betts _estaban juntos en el equipo de atletismo_ dijo que él acostumbraba amenazar con violencia a otros estudiantes. “La mayoría de la gente lo evitaba... le gustaba hacer que la gente se sintiera asustada”.



Los funcionarios de las Escuelas Bellbrook-Sugarcreek declinaron hacer comentarios sobre los testimonios y sólo confirmaron que Betts asistió a las escuelas del distrito.



Drew Gainey dijo el domingo en redes sociales que habían surgido advertencias sobre el comportamiento de Betts hace años.



“Hubo un incidente en la secundaria con este tirador que debió impedir que pusiera sus manos sobre un arma. Esta fue una tragedia 100% evitable”, tuiteó.



Hannah Shows fue otra estudiante de Bellbrook que se expresó en redes sociales.



“Connor amenazó seriamente con dañar a mujeres que lo rechazaron, incluida yo”, escribió Shows en Facebook. “Connor Betts ha estado hablando de esto abiertamente por una década y nadie pudo hacer nada al respecto”.