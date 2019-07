Trump dice que negros están encantados con sus comentarios  

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El presidente Donald Trump aseguró el martes que la gente de raza negra está encantada con sus comentarios despectivos hacia un distrito de Baltimore de fuerte población afroamericana.



Al partir de la Casa Blanca el martes, Trump dijo que ha sido inundado de cartas, emails y llamadas de gente agradeciéndole “por haberme involucrado en el asunto”.



“Esa gente está viviendo en un infierno en Baltimore” y “realmente están apreciando lo que yo estoy haciendo", agregó.



La Casa Blanca no ha ofrecido prueba alguna de las aseveraciones de Trump.



Trump además aseveró que es “la persona menos racista del mundo”, a pesar de sus recientes comentarios y tuits.



“La gente afroamericana está encantada con mi desempeño” añadió el mandatario, pese a la escasa popularidad que tiene en las encuestas. Añadió que está dispuesto a visitar Baltimore.



En días recientes Trump ha despotricado contra el representante demócrata Elijah Cummings y contra el distrito de Baltimore que representa, de mayoría negra, al que calificó de "inmundicia repugnante, infestada de ratas y roedores” donde “ningún ser humano querría vivir”.



Los índices de aprobación del mandatario entre la población negra no han superado el 10% durante toda su presidencia, según Gallup. Una encuesta de junio situó la cifra en 8%.



Los sondeos parecen indicar además que los ataques de Trump le están perjudicando en los suburbios, especialmente entre las mujeres, a quienes necesita para lograr la reelección el próximo año. Sin embargo, Trump les ha manifestado a sus asesores que cree que la polémica le favorece porque anima a sus partidarios más nacionalistas.



"Creo que sí me ayuda porque estoy denunciando la tremenda corrupción que existe en Baltimore y otras ciudades gobernadas por demócratas", dijo Trump el martes, siguiendo con su ola de críticas.



El vicepresidente Mike Pence, al hablar con reporteros en Columbus, Ohio, también defendió a Trump, recordando que el desempleo está bajo y que Trump promulgó una reforma del sistema judicial.



"El presidente Trump es el tipo de persona que habla sin tapujos", dijo Pence. "El presidente Trump cree que debe decirse cuando las cosas no son como deben ser, que hay que denunciar al liderazgo y decirles que deben hacer las cosas mejor”.



El desempleo entre los negros se ubicó en su mínimo histórico durante la presidencia de Trump: 5,9% en mayo del 2018. Actualmente se ubica en un 6%. Sin embargo, muchos economistas atribuyen la tendencia a la recuperación económica lograda por la presidencia de Barack Obama.