Guatemala y Estados Unidos firman acuerdo para restringir solicitantes de asilo

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El presidente Donald Trump afirmó que Guatemala ha firmado un acuerdo de “tercer país seguro” que ayudará a restringir el número de solicitudes de asilo de migrantes centroamericanos en Estados Unidos.



El acuerdo requerirá que los migrantes que lleguen a Guatemala en su camino hacia Estados Unidos soliciten asilo en Guatemala y no en la frontera estadounidense.



La medida podría reducir el elevado número de migrantes, entre ellos salvadoreños y hondureños, que han abrumado el sistema de inmigración de Estados Unidos y dar a Trump una concesión que el mandatario podría pregonar como una victoria.



Ambas naciones han estado negociando el acuerdo por meses, y Trump amenazó el miércoles con imponer aranceles y otras represalias a Guatemala si no aceptaba el trato.



No queda claro por el momento cuándo entrará en vigor el acuerdo. La Corte Constitucional de Guatemala concedió tres interdictos que impiden al gobierno firmar el acuerdo sin la aprobación del Congreso.

