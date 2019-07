¿Por qué la mamá del "Chapo" Guzmán no pudo estar en su juicio?

Tegucigalpa, Honduras

María Consuelo Loera Pérez, no pudo acompañar a su hijo, Joaquín "El Chapo" Guzmán, durante el dictamen de sentencia donde se le condenó a cadena perpetua.



Y es que pese a la solicitud por parte de Loera Pérez, el gobierno de Estados Unidos le negó la visa humanitaria para poder acudir este miércoles a la Corte de Nueva York y estar presente en el dictamen de sentencia del exjefe del Cártel de Sinaloa.

"Se prohíbe la emisión de una visa a cualquier persona que haya estado involucrada en el tráfico ilícito de cualquier sustancia controlada o químico, o es familiar inmediato de un traficante", dice la notificación hecha a la madre del capo de la droga, quien permanecerá de por viden la cárcel Situada a unos 185 kilómetros al sur de Denver, la prisión ADX Florence es apodada como la ‘Alcatraz de las (Montañas) Rocosas’.

Textualmente el oficio con el que se le negó la visa dice: "Usted no es elegible para una visa de no inmigrante, significa que usted no pudo probar que las actividades que intentaba realizar en los Estados Unidos serían consistentes en la visa no inmigrante que usted solicitó".

El escrito continúa explicando: "La solicitud le fue rechazada porque de acuerdo a las leyes se prohíbe la emisión de una visa a cualquier persona que haya estado involucrada en el tráfico ilícito de cualquier sustancia controlada o químico, o es familiar inmediato de un traficante".

De esta forma, la madre de Guzmán no pudo estar cerca de su hijo en este momento crucial y decisivo donde se jugaba su destino.